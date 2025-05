"Wie Drittes Reich": Moskau wirft EU Kriegsvorbereitung vor

Seit drei Jahren führt Russland Krieg in der Ukraine. Das Außenministerium in Moskau sieht aber die Kriegstreiber allein in Europa - und zieht einen Vergleich mit Nazi-Deutschland.

Moskau. Das russische Außenministerium hat der EU Vorbereitungen auf einen Krieg unterstellt und den Staatenbund mit Nazi-Deutschland verglichen. "Die von braunen Flecken bedeckte EU remilitarisiert sich unter dem Vorwand der, wie sie es nennt, Bedrohung aus dem Osten, bereitet sich wie einst das Dritte Reich offen auf einen Krieg vor und nennt unser Land einen Feind", sagte die Sprecherin der Behörde, Maria Sacharowa, der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Das politische Konzept der EU entspreche dabei den nationalsozialistischen Vorstellungen einer rassischen Überlegenheit, behauptete sie.

Kremlchef Wladimir Putin hat seinen Eroberungskrieg gegen die Ukraine mehrfach als "Kampf gegen ein Nazi-Regime" gerechtfertigt. Gerade vor den Jubiläumsfeiern zum 80. Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg wird die Invasion des Nachbarlands in Moskau als Fortsetzung dieses Kriegs dargestellt. Den Vorwurf hat der Machtapparat in Russland dabei auf die Unterstützerländer der Ukraine erweitert, zu denen die EU-Staaten zählen.

Moskaus Vorwurf der Kriegsvorbereitungen basiert auf den teils deutlich steigenden Verteidigungsausgaben europäischer Länder, darunter auch Deutschland. Allerdings hat auch Russland seine Aufrüstung massiv forciert. Allein im laufenden Jahr steigen die Ausgaben für das Militär auf 13,5 Billionen Rubel (derzeit etwa 140 Milliarden Euro). Das ist ein Viertel mehr als im Vorjahr, das ebenfalls schon einen Rekord darstellte. (dpa)