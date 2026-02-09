MENÜ
Hunderte demonstrieren vor dem Verlagssitz der „Washington Post“ gegen die Massenentlassungen. Sie tragen ein Konterfei des Zeitungsbesitzers Jeff Bezos.
Hunderte demonstrieren vor dem Verlagssitz der „Washington Post“ gegen die Massenentlassungen. Sie tragen ein Konterfei des Zeitungsbesitzers Jeff Bezos. Bild: Sue Dorfman/Imago
Welt
Wie Jeff Bezos die „Washington Post“ demoliert
Von Thomas Spang
Massenentlassungen und Trump-Nähe: Die Misere der Tageszeitung hat einen Namen: Amazon-Gründer Jeff Bezos verwandelte sich vom Retter der journalistischen Institution zu ihrem Totengräber.

Vor ziemlich genau sieben Jahren spendierte Jeff Bezos seinem Blatt während des Superbowl-Finales eine sündhaft teure Werbung. Der Spot illustrierte das neue Motto „Demokratie stirbt in Dunkelheit“, das auf seine Weisung nach dem ersten Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus in jeder Druckausgabe direkt unter dem Titel „Washington Post“...
