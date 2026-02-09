Wie Jeff Bezos die „Washington Post“ demoliert

Massenentlassungen und Trump-Nähe: Die Misere der Tageszeitung hat einen Namen: Amazon-Gründer Jeff Bezos verwandelte sich vom Retter der journalistischen Institution zu ihrem Totengräber.

Vor ziemlich genau sieben Jahren spendierte Jeff Bezos seinem Blatt während des Superbowl-Finales eine sündhaft teure Werbung. Der Spot illustrierte das neue Motto „Demokratie stirbt in Dunkelheit“, das auf seine Weisung nach dem ersten Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus in jeder Druckausgabe direkt unter dem Titel „Washington Post“...