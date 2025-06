Zeichen der Annäherung: Meloni empfängt Macron in Rom

Frankreichs Präsident und Italiens Premierministerin Meloni sind nicht als enge Freunde bekannt. Nun kam Macron nach Rom – für ein ausführliches Gespräch, das bis in die Abendstunden dauerte.

Rom.

Mit einem festen Händedruck hat Italiens Premierministerin Giorgia Meloni Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Rom empfangen – ein Treffen, das viele als Zeichen diplomatischer Annäherung werteten. Nach dreistündigem Gespräch erklärten beide, eine "unerschütterliche" Unterstützung der Ukraine sei umso notwendiger, um eine "faire und dauerhafte Lösung" zu erreichen. Zugleich sei ein "ehrgeiziger Maßstabswechsel in der europäischen Verteidigung" nötig, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung.