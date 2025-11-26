Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mitten am Tag sind in der Innenstadt von Washington Schüsse gefallen.
Mitten am Tag sind in der Innenstadt von Washington Schüsse gefallen. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Mitten am Tag sind in der Innenstadt von Washington Schüsse gefallen.
Mitten am Tag sind in der Innenstadt von Washington Schüsse gefallen. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
Welt
Zwei Nationalgardisten in Washington von Schüssen getroffen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit dem Sommer patrouillieren Nationalgardisten auf Wunsch Trumps durch Washington. Jetzt gab es Schüsse. Der US-Präsident gibt ein Update.

Washington.

Zwei Mitglieder der Nationalgarde sind in der US-Hauptstadt Washington von Schüssen getroffen worden. Das teilte US-Heimatschutzministerin Kristi Noem auf der Plattform X mit. US-Präsident Donald Trump schrieb wenig später auf Truth Social, dass die Opfer im Krankenhaus und in einem kritischen Zustand seien. 

Der mutmaßliche Schütze, den Trump als "Tier" bezeichnete, sei ebenfalls schwer verletzt, erklärte Trump. Er werde "einen hohen Preis zahlen müssen". 

Zuvor hatten etliche Medien über den Vorfall berichtet. Die Polizei in Washington teilte auf der Plattform X mit, es habe in der Innenstadt Schüsse gegeben. Man solle den Bereich meiden; weitere Informationen würden folgen.

Zahlreiche Soldaten seit dem Sommer in der Hauptstadt

Seit dem Sommer sind mehr als 2.000 Nationalgardisten in Washington unterwegs. Trump hatte sie im August in die Hauptstadt beordert und ihre Mobilisierung mit einer angeblich ausufernden Kriminalität begründet. Kriminalitätsstatistiken stützen diese Darstellung nicht. 

Die Hauptstadt ging juristisch gegen den Einsatz vor. Eine Bundesrichterin erklärte den Einsatz der Nationalgarde jüngst für nicht rechtens und ordnete an, diesen zu beenden. Sie setzte ihre Entscheidung jedoch für drei Wochen aus, damit die Trump-Regierung in Berufung gehen kann. Die Anordnung bleibt damit bis zum 11. Dezember außer Kraft.

Die Nationalgarden sind militärische Reserveeinheiten und Teil der US-Streitkräfte. Sie unterstehen im Normalfall der Kontrolle der Bundesstaaten und werden etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder anderen Notlagen eingesetzt. In bestimmten Situationen kann jedoch auch der US-Präsident das Kommando übernehmen. Für Washington bestehen Sonderregeln. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.11.2025
3 min.
Aufregung um Hakenkreuz-Einstufung bei US-Küstenwache
Admiral Kevin Lunday (r.), amtierender Kommandant der Kristi Noem unterstehenden US-Küstenwache, widersprach dem Medienbericht. (Archivbild)
Klares Hasssymbol oder nur "potenziell spaltend"? Eine geplante Änderung im Richtlinienwerk der US-Küstenwache löst Empörung aus. Die dem Heimatschutzministerium unterstellte Behörde rudert zurück.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
20:59 Uhr
1 min.
Trump: Werde Südafrika nicht zu G20-Gipfel in USA einladen
Trump will Südafrika nicht zum nächsten G20-Gipfel einladen, der 2026 in Miami stattfinden soll. (Archivbild)
US-Präsident Donald Trump will die Teilnahme Südafrikas am G20-Gipfel 2026 in den USA verhindern. Der Republikaner schrieb auf der Plattform Truth Social, auf seine Anweisung hin werde Südafrika...
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
21:49 Uhr
3 min.
Straßenbahn in Düsseldorf entgleist - 13 Verletzte
Die Straßenbahn wurde in der Mitte auseinandergerissen.
War es technisches oder menschliches Versagen? Nach dem Straßenbahnunfall in Düsseldorf werden Fahrdaten ausgewertet. Am Abend gab es eine gute Nachricht für Fahrgäste.
21:47 Uhr
2 min.
Eberl über Kane-Verlängerung: "Was spricht dagegen?"
Harry Kane besitzt beim FC Bayern einen Vertrag bis Sommer 2027.
Max Eberl zeigt sich zuversichtlich, dass Harry Kane beim FC Bayern bleibt. Der Sportvorstand lobt Kanes Entwicklung und sieht keinen Grund für einen Abschied.
Mehr Artikel