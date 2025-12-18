MENÜ
Kein Durchkommen für Mensch und Tier: Im Grenzort Nogales steht die Mauer schon. Bald soll ein ähnliches, zehn Meter hohes Monstrum die Prärielandschaft weiter östlich durchschneiden.
Kein Durchkommen für Mensch und Tier: Im Grenzort Nogales steht die Mauer schon. Bald soll ein ähnliches, zehn Meter hohes Monstrum die Prärielandschaft weiter östlich durchschneiden. Bild: Karl Doemens
Welt
Zwischen Arizona und Mexiko: Wo Donald Trump eine riesige Mauer baut
Von Karl Doemens
Der Zustrom illegaler Migranten sei gestoppt, brüstet sich der US-Präsident. Trotzdem lässt er quer durch die Prärielandschaft im Süden der USA ein 40 Kilometer langes Monstrum aus Beton und Stahl errichten.

„Watch children!“, mahnt ein verrostetes Schild an der staubigen Schotterstraße. Doch in dem roten Schulgebäude von Lochiel im einsamen Süden von Arizona werden schon lange keine Kinder mehr unterrichtet. „Wir waren damals elf – alle in einem Raum“, erinnert sich George Lorta. Der 68-Jährige kommt noch öfter an den verlassenen...
