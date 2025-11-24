Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wintereinbruch sorgt in Niedersachsen für zahlreiche Unfälle

Wie hier auf der A31 im Emsland gab es im Nordwesten oft schwierige Bedingungen auf den Straßen.
Wie hier auf der A31 im Emsland gab es im Nordwesten oft schwierige Bedingungen auf den Straßen.
Wintereinbruch sorgt in Niedersachsen für zahlreiche Unfälle
Ein Lkw blockiert die A1, 42 Glätteunfälle im Nordwesten, ein Schwerverletzter im Emsland – wie der plötzliche Winter Niedersachsen lahmlegt.

Oldenburg.

Der Schnee-Einbruch hat in der Nacht zu Montag für zahlreiche Glätteunfälle vor allem im Nordwesten gesorgt. Das berichten die Polizeidienststellen.

Allein im Bereich zwischen Cuxhaven, Jever und Diepholz gab es 42 Glätteunfälle. Das berichtet die dort zuständige Polizeidirektion Oldenburg. Dabei seien aber keine schwer verletzten Personen zu beklagen gewesen. Die größten Auswirkungen habe ein Lkw gehabt, der sich auf der A1 am Bremer Kreuz aufgrund der Glätte gedreht hatte. Die Strecke habe in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt werden müssen.

Schwerer Unfall im Emsland

Im Emsland kam es bereits am Sonntagabend zu einem Unfall, bei dem ein Auto in den Gegenverkehr geriet, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe sich eine Person schwer verletzt. Ob Glätte der Auslöser war, sei unbekannt.

Im Harz habe es trotz Schnee und Eis keine glättebedingten Unfälle gegeben. 

Am Montag kommt es laut Deutschem Wetterdienst in der ersten Hälfte des Tages im Osten Niedersachsens noch zu Glättegefahr. Später klettern die Temperaturen auf 3 Grad im Wendland und bis zu 7 Grad auf den ostfriesischen Inseln. (dpa)

