37 Prozent mehr Geld für Allianz-Chef Bäte

Der Versicherungskonzern Allianz eilt unter seinem langjährigen Chef Oliver Bäte von Erfolg zu Erfolg. Ein Nutznießer ist: Bäte.

München.

Allianz-Chef Oliver Bäte profitiert von der Entwicklung seines Unternehmens: Im vergangenen Jahr ist Bätes Einkommen um 37 Prozent gestiegen und hat die Schwelle von zehn Millionen Euro überstiegen, wie dem Geschäftsbericht des Münchner Dax-Konzerns zu entnehmen ist. Bäte verdiente damit fast doppelt so viel wie Investment-Vorstand Günther Thallinger auf Platz zwei der Allianz-Vorstandsriege mit 5,3 Millionen.

Wie in Dax-Konzernen üblich, setzen sich Bätes zehn Millionen aus mehreren Komponenten zusammen: 2 Millionen Grundgehalt, 2,3 Millionen Jahresbonus, als Sondereffekt ein Fünf-Jahres-Langfristbonus von 4,8 Millionen Euro. Zu guter Letzt kam noch eine Million für die Altersvorsorge hinzu.

Der größte deutsche Versicherer hat unter Bätes Führung in den vergangenen Jahren seine Ergebnisse erheblich gesteigert. 2024 summierte sich der Nettogewinn auf 9,9 Milliarden Euro, 45 Prozent mehr als in Bätes erstem vollen Jahr an der Allianz-Spitze 2016. (dpa)