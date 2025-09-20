Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der ADAC kritisiert die vom Bundesverkehrsministerium genannten Finanzlücken für Autobahnen und Bundesstraßen. (Symbolbild)
Der ADAC kritisiert die vom Bundesverkehrsministerium genannten Finanzlücken für Autobahnen und Bundesstraßen. (Symbolbild) Bild: Pia Bayer/dpa
Der ADAC kritisiert die vom Bundesverkehrsministerium genannten Finanzlücken für Autobahnen und Bundesstraßen. (Symbolbild)
Der ADAC kritisiert die vom Bundesverkehrsministerium genannten Finanzlücken für Autobahnen und Bundesstraßen. (Symbolbild) Bild: Pia Bayer/dpa
Wirtschaft
ADAC fordert mehr Geld für Autobahnen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kommt es beim Aus- und Neubau von Autobahnprojekten zu Verzögerungen, weil Geld fehlt? Kritik kommt auch vom Automobilclub ADAC.

Berlin.

Der ADAC kritisiert die vom Bundesverkehrsministerium genannten Finanzlücken für Autobahnen und Bundesstraßen. Der Automobilclub sprach von einem "Offenbarungseid". Nur finanzielle Korrekturen könnten die Planungssicherheit in den Regionen sichern, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. "Im Zuge des parlamentarischen Verfahrens zum Bundeshaushalt ist daher die Aufstockung der Mittel für Autobahnen und Bundesstraßen aus Sicht des ADAC zwingend erforderlich." Die Sprecherin kritisierte, dass notwendige Ausbauprojekte auf der Kippe stehen.

Das Verkehrsministerium sieht für Autobahnen und Bundesstraßen für den Zeitraum 2026 bis 2029 ein Defizit von rund 15 Milliarden Euro. Für zahlreiche Projekte, für die bis 2029 Baurecht erwartet wird, könne auf Basis der aktuellen Finanzplanung keine Freigabe erteilt werden. Die Länder forderten Klarheit vom Bund, viele Ländervertreter äußerten Kritik an der Bundesregierung. 

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte, die Bundesregierung nehme für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur so viele Milliarden in die Hand wie nie zuvor. Die Verantwortung, wie das Geld ausgegeben werde, trage Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.09.2025
2 min.
Geld für Autobahnen: Klingbeil kontert Schnieders Forderung
Verlangt von Verkehrsminister Schnieder Rechenschaft: Finanzminister Klingbeil.
Der Bundesverkehrsminister sieht Lücken bei der Finanzierung des Neu- und Ausbaus von Autobahnen. Aus dem Finanzministerium bekommt er nun eine Ansage.
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
18.09.2025
6 min.
Milliarden-Finanzlücke für Autobahnen? Länder alarmiert
Wegen einer milliardenschweren Finanzlücke könnte beim Aus- und Neubau vieler Autobahnen eine Verzögerung drohen.
Laut Bundesverkehrsministerium fehlen trotz des Sondervermögens Milliarden. Das könnte erhebliche Folgen haben. Die Bundesregierung gerät unter Druck.
Andreas Hoenig und Theresa Münch, dpa
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel