Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nexperia-Produktion in Hamburg.
Nexperia-Produktion in Hamburg. Bild: David Hammersen/dpa
Nexperia
Nexperia Bild: David Hammersen/dpa
Nexperia-Produktion in Hamburg.
Nexperia-Produktion in Hamburg. Bild: David Hammersen/dpa
Nexperia
Nexperia Bild: David Hammersen/dpa
Wirtschaft
Ärger um Nexperia - Neue Chipkrise könnte Autowerke stoppen
Frank Johannsen und Annette Birschel, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lieferprobleme beim Chiphersteller Nexperia könnten die Produktion deutscher Autobauer ins Stocken bringen. Der Branchenverband warnt vor möglichen Produktionsstopps in naher Zukunft.

Berlin/Amsterdam.

Die deutschen Automobilhersteller stehen womöglich vor einer neuen Halbleiterkrise. Wegen Problemen beim niederländischen Chiphersteller Nexperia könnten schon bald Produktionsstopps drohen, warnt der Verband der Automobilindustrie (VDA). "Die Situation könnte schon in naher Zukunft zu erheblichen Produktionseinschränkungen, gegebenenfalls sogar zu Produktionsstopps führen", warnte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführten Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Laut VDA hatte das Unternehmen daraufhin Automobilhersteller und Zulieferer informiert, dass es die Belieferung mit seinen Chips nicht mehr in Gänze gewährleisten könne.

Niederlande bemühen sich um Lösung

Im Konflikt um den Chiphersteller bemüht sich die niederländische Regierung um eine Einigung mit China. Der geschäftsführende Wirtschaftsminister Vincent Karremans telefonierte nach eigenen Angaben heute mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Wentao. "Wir haben weitere Schritte besprochen, um eine Lösung zu finden, die im Interesse von Nexperia, der europäischen und der chinesischen Wirtschaft liegt", erklärte Karremans.

Nexperia ist ein Tochterunternehmen des chinesischen Unternehmens Wingtech und hat seinen europäischen Sitz in Nijmegen.

Karremans hatte kürzlich die Kontrolle über das Unternehmen ergriffen und dabei ein nur sehr selten angewandtes Gesetz genutzt. Dadurch soll die Abwanderung von technologischem Wissen und geistigem Eigentum nach China verhindert werden.

Druck aus USA auf Den Haag

Der Minister hatte dem chinesischen Eigentümer des Unternehmens per Beschluss des Amsterdamer Wirtschaftsgerichts die Kontrolle entziehen lassen. Zuvor erklärte er, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China nichts mit dem Konflikt um Nexperia zu tun habe. Doch aus Gerichtsakten geht hervor, dass die USA Den Haag zu dem Schritt gedrängt hatten.

Nexperia ist laut VDA ein wichtiger Zulieferer, dessen Halbleiter häufig in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugelektroniksystemen zum Einsatz kommen. "Der VDA ist seither mit den betroffenen Unternehmen, der Industrie, der Bundesregierung sowie der EU-Kommission in Kontakt. Aktuell sollte der Fokus sein, schnelle und pragmatische Lösungen zu finden", so VDA-Chefin Müller. Nexperia produziert unter anderem in Hamburg, ist dort Berichten zufolge aber auf Zulieferungen aus China angewiesen, die nun ausblieben.

Produktion läuft noch

In den Autowerken halten sich die Auswirkungen nach Angaben der Unternehmen bisher noch in Grenzen. "Derzeit ist unsere Produktion unbeeinträchtigt", sagte ein VW-Sprecher. Auch eine am Freitag geplante Unterbrechung in Wolfsburg habe nichts mit einem Chipmangel zu. VW stehe aber in engem Kontakt mit allen Beteiligten, um Risiken früh zu erkennen und reagieren zu können. Nexperia liefere nicht direkt an VW, aber an Zulieferer, die Komponenten für VW herstellen.

Ähnlich äußerte sich auch BMW. "Die Produktion in unseren Werken verläuft weiterhin planmäßig", sagte ein Sprecher. "Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten und bewerten die Lage fortlaufend, um potenzielle Versorgungsrisiken frühzeitig zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen."

Zulieferer bilden Taskforce

Erste Zulieferer wie ZF richteten bereits Taskforces ein, um die Lage zu bewältigen. Gemeinsam mit Kunden und Lieferanten arbeite man daran, die Lieferketten stabil zu halten und alternative Lieferanten zu prüfen, hieß es bei ZF. Bosch erklärte auf Anfrage: "Wie andere Kunden von Nexperia stellt auch uns die aktuelle Situation vor große Herausforderungen. Daher hoffen wir auf eine schnelle Lösung zwischen den Beteiligten, die zu einer Entspannung bei der aktuellen Engpasssituation beiträgt." 

Bereits in der Corona-Pandemie hatte ein Chipmangel zu massiven Ausfällen in der Autoindustrie geführt, die damals die gesamte Branche betraf. Mehrere Unternehmen hatten damals angekündigt, ihre Lagerbestände an Chips zu erhöhen, um bei einem Engpass nicht sofort die Bänder stoppen zu müssen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
VW warnt vor möglichen Engpässen durch Nexperia-Lieferstopp
Nexperia-Produktion in Hamburg. (Archivbild)
Die Krise um den Chip-Zulieferer Nexperia spitzt sich zu. VW schließt kurzfristige Engpässe nicht mehr aus.
22.10.2025
4 min.
Halbleitermangel bringt Industrie und Regierung in Zugzwang
Zwischenprodukte der Halbleiterproduktion, sogenannte Wafer, liegen in einer Box. (Archivbild)
Die Halbleiterindustrie ist auf internationale Lieferketten angewiesen. Während die Niederlande und China um den Hersteller Nexperia streiten, suchen Unternehmen hierzulande nach Alternativen.
Lukas Müller, Frank Johannsen und Andreas Hoenig, dpa
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:21 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 9 Bilder
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen)
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
Mehr Artikel