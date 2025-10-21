Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Allianz Trade erwartet 2026 in Deutschland einen Anstieg der Insolvenzen. (Illustration)
Allianz Trade erwartet 2026 in Deutschland einen Anstieg der Insolvenzen. (Illustration) Bild: Oliver Berg/dpa
Allianz Trade erwartet 2026 in Deutschland einen Anstieg der Insolvenzen. (Illustration)
Allianz Trade erwartet 2026 in Deutschland einen Anstieg der Insolvenzen. (Illustration) Bild: Oliver Berg/dpa
Wirtschaft
Allianz-Tochter: Firmeninsolvenzen steigen 2026 weltweit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Crash wie zur Dotcom-Blase? Allianz Trade hält 4.000 zusätzliche Insolvenzen in Deutschland für möglich, sollte die KI-Euphorie abrupt enden.

Hamburg.

Der Kreditversicherer Allianz Trade erwartet eine weltweite Zunahme an Unternehmensinsolvenzen im kommenden Jahr. Es handle sich voraussichtlich um den fünften Anstieg in Folge, teilte die Allianz-Tochter aus Paris und Hamburg mit. Die Analysten prognostizieren fünf Prozent mehr Insolvenzen als im Vorjahr. 

In Deutschland wird das Insolvenzgeschehen demnach nächstes Jahr auf einem hohen Niveau bleiben: Allianz Trade prognostiziert 24.500 Fälle, was einem leichten Anstieg um ein Prozent entspricht. "2026 liegen die Fallzahlen so hoch wie seit zwölf Jahren nicht", heißt es in der Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 

Die Folgen der Handelskonflikte könnten bald die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen auf die Probe stellen, sagte Allianz-Trade-Chefin, Aylin Somersan Coqui. Das Risiko von Dominoeffekten nehme zu. Ein weiteres Risiko bergen demnach Neugründungen, die sich in Europa und den USA beschleunigt haben. Start-ups haben ein überproportional hohes Risiko, insolvent zu werden. 

Ein Ende des Booms um Künstliche Intelligenz (KI) ähnlich der Dotcom-Blase Anfang der 2000er könne zudem einen Schock auslösen, heißt es in der Studie. In Deutschland wären etwa 4.000 zusätzliche Insolvenzen die Folge, sollte eine potenzielle KI-Blase platzen. 

2027 soll dann vor allem in Deutschland eine Wende einsetzen: Erwartet wird ein Rückgang der Insolvenzen um etwa vier Prozent auf 23.500 Fälle. Die Prognose begründen die Autoren mit Konjunkturmaßnahmen der Regierung, die Wirkung zeigten. Weltweit liegt der erwartete Rückgang bei einem Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:21 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 9 Bilder
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil äußert sich bei einer Pressekonferenz zur Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzung im Bundesfinanzministerium. (Wischeffekt durch Mitziehen)
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
14.10.2025
4 min.
IWF mit Prognose für 2026 vorsichtiger als Bundesregierung
Der Internationale Währungsfonds und die Bundesregierung schauen unterschiedlich auf dien Wachstumsaussichten für Deutschland 2026. (Archivfoto)
Die Bundesregierung rechnet damit, dass die Konjunktur im kommenden Jahr Fahrt aufnehmen wird. Dem schließt sich der Internationale Währungsfonds an - wenn auch nicht ganz so hoffnungsvoll.
von Khang Mischke und Theresa Münch, dpa
12:21 Uhr
1 min.
Neue Bahnchefin: Konzernumbau soll 2026 beginnen
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla will den bundeseigenen Konzern auf links drehen. Ein konkretes Konzept will sie im Dezember vorstellen. Einige Ziele hat die Managerin aber bereits verraten.
10.10.2025
2 min.
Prognose: Arbeitslosigkeit sinkt im Westen, steigt im Osten
Die Arbeitslosigkeit wird einer IAB-Regionalprognose im Osten leicht zunehmen, im Westen leicht sinken (Archivbild).
Der deutsche Arbeitsmarkt kämpft gegen die schwache Konjunktur. Im nächsten Jahr soll die Arbeitslosigkeit insgesamt leicht sinken - im Osten geht es mit den Zahlen aber wohl weiter noch oben.
Mehr Artikel