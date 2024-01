Angefahrener Protestteilnehmer aus Krankenhaus entlassen

Überall in Deutschland gehen an diesem Montag die Bauern auf die Straße. In Niedersachsen gibt es bei einer Blockade laut Polizei einen Unfall.

Friesoythe. Der 35 Jahre alte Teilnehmer der Bauernproteste, der in Niedersachsen von einem Auto angefahren wurde, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte die Polizeidirektion Oldenburg am Montagnachmittag auf der Plattform X mit.

Zunächst hieß es, der Mann sei wohl schwer verletzt worden. Er war am Montagvormittag in Friesoythe von einem Auto auf dem Gehweg erfasst worden. Der 45 Jahre alte Fahrer umfuhr demnach eine Blockade. Er entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort und wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Fahrer leitete die Polizei ein Verfahren wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. (dpa)