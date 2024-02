Angestellte sehen in Homeoffice kein Problem für Karriere

Haben Angestellte bei Präsenz im Büro mehr Chancen, von den Führungskräften gesehen und auf höhere Posten gehoben zu werden? Große Sorgen machen sich darüber offenbar nur wenige Büroangestellte.

Berlin.

Viele Büroangestellte in Deutschland bewerten das Homeoffice einer neuen Studie zufolge nicht als Gefahr für ihre Karrierechancen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov nannten lediglich 6 Prozent der befragten Frauen und 13 Prozent der Männer, dass sie in Präsenzarbeit einen Vorteil für die Karrieremöglichkeiten erkennen. Bei den "positiven Effekten von Präsenzarbeit auf das Wohlbefinden" stachen stattdessen Begegnungen mit Kollegen und Aspekte der Zusammenarbeit heraus.