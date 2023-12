Anleger machen Kasse nach Rally am Aktienmarkt

Frankfurt/Main.

Nach der jüngsten Rally am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger zum Wochenauftakt einige Gewinne mitgenommen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,36 Prozent tiefer bei 16.691 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmenswerte fiel am Montagnachmittag um 0,67 Prozent auf 26.953 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ermäßigte sich um rund 0,4 Prozent.