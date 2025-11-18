Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch die finanziellen Entscheidungen junger Menschen werden durch soziale Medien stärker beeinflusst als bei älteren Generationen. (Symbolbild)
Auch die finanziellen Entscheidungen junger Menschen werden durch soziale Medien stärker beeinflusst als bei älteren Generationen. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn
Auch die finanziellen Entscheidungen junger Menschen werden durch soziale Medien stärker beeinflusst als bei älteren Generationen. (Symbolbild)
Auch die finanziellen Entscheidungen junger Menschen werden durch soziale Medien stärker beeinflusst als bei älteren Generationen. (Symbolbild) Bild: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn
Wirtschaft
Arbeiten bis 67? Die Generation Z hat andere Pläne
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Geld als Mittel zur Unabhängigkeit: Für die Generation Z steht finanzielle Freiheit auf der Prioritätenliste ganz oben. Eine neue Studie zeigt, wie sich Werte und Ziele beim Umgang mit Geld wandeln.

Berlin.

Wenn es um Geld geht, wollen junge Menschen in Deutschland vor allem eines: finanziell unabhängig sein. Das zeigt eine neue repräsentative Studie der Internationalen Hochschule (IU), die das finanzielle Wohlbefinden in Deutschland untersucht hat. Besonders die Generation Z (16- bis 30-Jährige) strebt demnach nach finanzieller Selbstbestimmung. Für zwei Drittel von ihnen (66,7 Prozent) ist finanzielle Unabhängigkeit das wichtigste finanzielle Ziel. Über alle Generationen hinweg sagen das durchschnittlich nur 58,9 Prozent der Befragten. 

Auf Platz zwei der wichtigsten finanziellen Ziele der Menschen in Deutschland liegt laut Studie die Altersvorsorge: Rund 51 Prozent der Befragten nannten sie als Priorität. Es folgen die Erfüllung persönlicher Träume wie etwa einer Weltreise (41,8 Prozent) sowie der Wunsch, früher aus dem Berufsleben auszusteigen (31,8 Prozent). 

"Generation Z verändert Verständnis von Geld grundlegend" 

Die vorherrschende Mentalität, bis 67 in Vollzeit zu arbeiten, sei nicht mehr der Maßstab, sagt Studienleiter Johannes Treu, Professor für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre an der IU. "Insbesondere die Generation Z verändert unser Verständnis von Geld grundlegend: Für sie sind Finanzen kein notwendiges Übel, sondern ein wesentliches Instrument für ein selbstbestimmtes Leben." 

Für zwei Drittel der Generation Z ist finanzielle Unabhängigkeit das wichtigste finanzielle Ziel. (Symbolbild)
Für zwei Drittel der Generation Z ist finanzielle Unabhängigkeit das wichtigste finanzielle Ziel. (Symbolbild) Bild: Helena Dolderer/dpa/dpa-tmn
Für zwei Drittel der Generation Z ist finanzielle Unabhängigkeit das wichtigste finanzielle Ziel. (Symbolbild)
Für zwei Drittel der Generation Z ist finanzielle Unabhängigkeit das wichtigste finanzielle Ziel. (Symbolbild) Bild: Helena Dolderer/dpa/dpa-tmn

Die Studie zeigt zudem, dass soziale Medien die finanziellen Entscheidungen junger Menschen stärker beeinflussen als bei älteren Generationen. Rund 21 Prozent der Befragten aus der Generation Z geben an, ihre finanziellen Entscheidungen würden durch Inhalte in sozialen Medien beeinflusst. Das sind doppelt so viele wie in der Generation X (10 Prozent) oder bei den Babyboomern (9,3 Prozent). 

Gleichzeitig sagen 27,8 Prozent der Befragten aus der Generation Z, sie gäben oft unüberlegt Geld aus, obwohl sie eigentlich sparen wollten. Bei den Babyboomern liegt dieser Wert bei 13,7 Prozent. 

Große Sorgen um Wirtschaft, Angst vor Altersarmut 

Trotz des Wunsches nach persönlicher finanzieller Unabhängigkeit bleibt die Stimmung bei vielen angespannt: Mehr als jede zweite befragte Person (56,3 Prozent) sorgt sich um die wirtschaftliche Lage in Deutschland, knapp die Hälfte (49,7 Prozent) fürchtet Altersarmut. 

"Wenn sich jede zweite Person in Deutschland um ihre wirtschaftliche Lage und die Absicherung im Alter sorgt, ist das mehr als ein Stimmungsbild - es ist ein Warnsignal", sagt Treu. "Inflation, Unsicherheit bezüglich der späteren Rente und die Angst vor sinkendem Lebensstandard zählen heute zu den größten Stressfaktoren und belasten das finanzielle Wohlbefinden massiv." 

Für die Untersuchung "Finanzielles Wohlbefinden: Stimmungslage in Deutschland" wurden vom 12. bis 23. Juni 2.000 Menschen im Alter von 16 bis 65 Jahren befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ nach Alter und Geschlecht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
3 min.
Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
Summers war unter dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton Finanzminister und später Berater von Ex-Präsident Barack Obama. (Archivbild)
Der Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein zieht weitere Kreise. Ein früherer US-Minister kündigt nun wegen seiner persönlichen Beziehung zu Epstein Konsequenzen an.
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
10:27 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Vier von zehn Befragten finden, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
05.11.2025
3 min.
Nur jeder hundertste Boomer ernährt sich vegan
Burger mit einem vegetarischen Patty belegt. (Archivbild)
Das Klischee sagt, die heute über 60-Jährigen seien verantwortungslos mit den Ressourcen umgegangen und äßen zum Beispiel viel Fleisch, die junge Generation sei da ganz anders. Wie ist es wirklich?
18.11.2025
3 min.
Pressestimmen zum 6:0 der DFB-Elf: Eine deutsche Warnung
Dieser Sieg hinterließ auch international Eindruck
Der deutliche Sieg gepaart mit einer beeindruckenden Leistung der deutschen Mannschaft wird auch international wahrgenommen.
Mehr Artikel