Bahn startet Ausschreibung für neue ICE-Generation

Die Bahn will ihre Flotte verjüngen und braucht mehr neue Züge. Die Ausschreibung läuft. Doch bis die neuen ICE durch Deutschland fahren, vergehen einige Jahre.

Berlin.

Stufenloser Einstieg und mindestens 300 Kilometer pro Stunde schnell - die Deutsche Bahn hat die Ausschreibung für die nächste ICE-Generation gestartet. Diese beinhalte Entwicklung, Bau und Zulassung einer neuen Zugflotte, die Anfang der 30er Jahre zum Einsatz kommen solle, teilte der bundeseigene Konzern am Freitag mit. Dazu will die Bahn mit dem Gewinner der Ausschreibung einen Rahmenvertrag für bis zu 95 Züge abschließen. In einer ersten Tranche will das Unternehmen 33 Fahrzeuge bestellen. Sie sollen 400 Meter lang und einstöckig sein und über rund 940 Sitzplätze verfügen. Die Bahn will Anfang des kommenden Jahrzehnts schrittweise die älteren ICE 1 und ICE 3 ersetzen. Die Auftragsvergabe ist für das Frühjahr 2025 angestrebt.