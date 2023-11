Bahn und Gewerkschaft: Treffen zu zweiter Verhandlungsrunde

Zweite Runde im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn: An diesem Donnerstag treffen sich Konzern und Gewerkschaft GDL zu weiteren Verhandlungen. Schon früh in der Tarifauseinandersetzung sind die Fronten verhärtet.

Berlin.

Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn gehen am Donnerstag (11.00 Uhr) in Berlin in die zweite Runde. Nach den Auftaktgesprächen Anfang November und ersten Warnstreiks in der vergangenen Woche sind beide Seiten noch weit von einer Einigung entfernt. Die GDL nimmt bereits den nächsten Arbeitskampf in den Blick.