Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Palla wird Chef-Aufseherin der DB InfraGo (Archivbild).
Palla wird Chef-Aufseherin der DB InfraGo (Archivbild). Bild: Hannes P. Albert/dpa
Palla wird Chef-Aufseherin der DB InfraGo (Archivbild).
Palla wird Chef-Aufseherin der DB InfraGo (Archivbild). Bild: Hannes P. Albert/dpa
Wirtschaft
Bahnchefin Palla auch Chef-Aufseherin bei InfraGo
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eigentlich wollten Union und SPD die Deutsche Bahn und deren Infrastrukturtochter InfraGo stärker voneinander trennen. Eine frische Personalie zeigt nun in die andere Richtung.

Berlin.

Bahnchefin Evelyn Palla ist nun auch Aufsichtsratsvorsitzende der Infrastrukturtochter DB InfraGo. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem InfraGo-Aufsichtsrat erfuhr, wählte das Gremium Palla am Montag zu seiner Vorsitzenden. Palla übernimmt damit die Aufsicht über die wichtige Infrastruktursparte, die die Sanierung und den Ausbau des Schienennetzes verantwortet.

Eigentlich hatte sich die schwarz-rote Koalition vorgenommen, den Bahnkonzern personell neu aufzustellen und die DB InfraGo stärker vom Konzern zu trennen. Mit Pallas neuem Posten im Aufsichtsrat wachsen Tochter und Konzern aber wieder enger zusammen. 

Zuvor hätte auch der InfraGo-Vorstandsvorsitzende Philipp Nagl eigentlich ausgetauscht werden sollen. Er blieb im Amt, weil sein designierter Nachfolger Dirk Rompf Ende September nach heftiger Kritik an seiner Person nicht mehr für das Amt zur Verfügung stand.

Palla ist seit 1. Oktober Chefin der Deutschen Bahn. Sie löste Richard Lutz ab, der den bundeseigenen Konzern fast acht Jahre lang geführt hatte. Das Schienennetz ist marode, es gibt zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
18:36 Uhr
4 min.
Fußball-Westsachsenliga: VfB Empor Glauchau II sticht TSV Crossen im Spitzenspiel aus
Den Blick nach oben kann nach: Erik Junker vom TSV Crossen (links) und und Justin Kibart vom VfB Empor Glauchau II im Kampf um den Ball.
Die Glauchauer verbuchten am Sonntag drei weitere Zähler auf ihrem Punktekonto. Die Gastgeber hatten dagegen mit einem bestimmten Problem zu kämpfen.
Philip Meyer
30.10.2025
3 min.
Bahn-Aufsichtsrat beschließt Neuaufstellung der Chefetage
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla soll mit einem neuen Vorstandsteam die Probleme bei der Bahn angehen. (Archivbild)
Ein neuer Bahnvorstand soll die Krise des Konzerns in den Griff bekommen. Der Aufsichtsrat bestätigte am Nachmittag die Personalien. Ein Wechsel sorgte für besonders viel Aufregung.
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
18:36 Uhr
5 min.
Sensationsfund: Leipzig präsentiert zwei bislang unbekannter Werke von Johann Sebastian Bach
Keine Dutzendware: Eine Mitarbeiterin des Bach-Archiv Leipzig präsentiert die neu entdeckten Handschriften.
Das Bach-Werkeverzeichnis ist um zwei Nummern reicher: Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, konnte zwei bislang unbekannte Orgelkompositionen dem Musik-Giganten zuschreiben.
Matthias Zwarg
15.11.2025
2 min.
Bahnchefin Palla: "Es wird erst mal nicht besser"
Die Bahnchefin Evelyn Palla ist seit 1. Oktober im Amt. (Archivbild)
Schienen, Weichen, Oberleitungen – alles altert schneller als gedacht. Bahnchefin Palla erwartet deshalb 2026 mehr als 28.000 Baustellen im Gleisnetz. Was das für die Fahrgäste bedeutet.
Mehr Artikel