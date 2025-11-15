Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Bahnchefin Evelyn Palla ist seit 1. Oktober im Amt. (Archivbild)
Die Bahnchefin Evelyn Palla ist seit 1. Oktober im Amt. (Archivbild) Bild: Christoph Soeder/dpa Pool/dpa
Die Bahnchefin Evelyn Palla ist seit 1. Oktober im Amt. (Archivbild)
Die Bahnchefin Evelyn Palla ist seit 1. Oktober im Amt. (Archivbild) Bild: Christoph Soeder/dpa Pool/dpa
Wirtschaft
Bahnchefin Palla: "Es wird erst mal nicht besser"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schienen, Weichen, Oberleitungen – alles altert schneller als gedacht. Bahnchefin Palla erwartet deshalb 2026 mehr als 28.000 Baustellen im Gleisnetz. Was das für die Fahrgäste bedeutet.

Berlin.

Bahnfahrgäste müssen sich im nächsten Jahr auf mehr Baustellen und dadurch verursachte Verspätungen einstellen. Zahlreiche Bahnanlagen müssten früher erneuert werden als bisher gedacht, sagte Bahnchefin Evelyn Palla der "Süddeutschen Zeitung". "Das hatten wir in unseren Prognosen in dieser Dramatik bislang nicht abgebildet", fügte die Vorstandsvorsitzende des Konzerns hinzu. 

"Seit dem Sommer sehen wir, dass die Bahnanlagen noch schneller altern als bisher angenommen. Das betrifft Stellwerke, Schienen, Weichen und Oberleitungen. Diesen Abwärtstrend müssen wir jetzt stoppen", führte Palla aus.

In diesem Jahr werde die durchschnittliche Pünktlichkeit im Fernverkehr unter 60 Prozent liegen. Für das kommende Jahr wären laut Palla 55 Prozent "vom Anspruchsniveau tatsächlich deutlich zu niedrig". Eine konkret angestrebte Pünktlichkeitsquote nannte sie nicht.

Anlagen müssen früher ersetzt werden - mehr ungeplante Baustellen

Wegen der schnelleren Alterung der Anlagen habe die Bahn "deutlich mehr Langsamfahrstellen und deutlich mehr ungeplante Baustellen im Netz. 2025 werden wir insgesamt 26.000 Baustellen haben, das sind 5.000 mehr als im letzten Jahr. Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich über 28.000 sein", sagte Palla.

Das sei "eine sehr große Belastung für das Schienennetz. Und es wird erst mal nicht besser, so ehrlich müssen wir sein", machte die Bahnchefin deutlich. "2026 geht es vor allem darum, die Pünktlichkeit zu stabilisieren und den Abwärtstrend zu stoppen." 

Palla ist seit 1. Oktober im Amt. Sie löste Richard Lutz ab, der den bundeseigenen Konzern fast acht Jahre lang geführt hatte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
23.10.2025
4 min.
Neue Bahnchefin: 2026 Jahr des großen Umbaus
Die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, will den Konzern neu aufstellen. (Archivbild)
Die neue Chefin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, will den bundeseigenen Konzern umkrempeln: mehr Verantwortung in die Fläche, schlankere Strukturen in der Zentrale. Was haben die Fahrgäste davon?
Matthias Arnold und Fabian Nitschmann, dpa
30.10.2025
3 min.
Bahn-Aufsichtsrat beschließt Neuaufstellung der Chefetage
Die neue Bahnchefin Evelyn Palla soll mit einem neuen Vorstandsteam die Probleme bei der Bahn angehen. (Archivbild)
Ein neuer Bahnvorstand soll die Krise des Konzerns in den Griff bekommen. Der Aufsichtsrat bestätigte am Nachmittag die Personalien. Ein Wechsel sorgte für besonders viel Aufregung.
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
Mehr Artikel