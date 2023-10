Bankier Olearius ergreift im Cum-Ex-Prozess das Wort

Steuern erstattet bekommen, die man nicht gezahlt hatte - was nach einer absurden Idee klingt, machten Finanzakteure zu einem illegalen Geschäftsmodell. Nun steht ein prominenter Angeklagter vor Gericht.

Bonn.

Vor der Wortmeldung des Hamburger Bankiers Christian Olearius im Cum-Ex-Prozess gegen ihn hat ein Branchenexperte die Bedeutung des Verfahrens betont. Es gehe nicht nur um die Schuld oder Unschuld des 81-Jährigen, sagte der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende, Gerhard Schick, der dpa mit Blick auf den vierten Verhandlungstag des Strafprozesses am Montag am Bonner Landgericht (Aktenzeichen 63 KLs 1/229). "Es geht um die Frage, ob in unserem Rechtsstaat die Regeln für alle gleich gelten - oder ob sehr reiche Menschen ohne Konsequenzen durchkommen." Olearius ist Gesellschafter der Hamburger Privatbank M.M. Warburg, die bei Cum-Ex mitgemacht hat.