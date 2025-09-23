Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der amerikanische Elektronik-Spezialist Harman gehört dem Branchenriesen Samsung. (Archivbild)
Der amerikanische Elektronik-Spezialist Harman gehört dem Branchenriesen Samsung. (Archivbild) Bild: Andrej Sokolow/dpa
Der amerikanische Elektronik-Spezialist Harman gehört dem Branchenriesen Samsung. (Archivbild)
Der amerikanische Elektronik-Spezialist Harman gehört dem Branchenriesen Samsung. (Archivbild) Bild: Andrej Sokolow/dpa
Wirtschaft
Bekannte Hifi-Marken künftig unter einem Dach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Smartphones und Streaming haben das Geschäft mit Audiotechnik umgepflügt. Es gab eine Welle von Fusionen. Nun kommen traditionsreiche Namen unter einem Dach zusammen.

Stamford.

Große Übernahme in der Hifi-Industrie: Die bekannten Audio-Marken Bowers & Wilkins, Denon und Marantz gehören nun dem US-Konzern Harman. Die Samsung-Tochter war bereits ein starker Player in dem Geschäft mit Namen wie JBL, AKG und Harman Kardon

Harmans Spartenchef Dave Rogers versicherte, dass die neu dazugekommenen Marken unter dem Dach des Konzerns ihre Identität und Design-Philosophie behalten sollen. Man verkaufe nicht dieselbe Technik unter verschiedenen Namen. Harman überlege sich bei jeder Marke unter anderem, auf welche Gerätekategorien und Kundengruppen sie sich fokussieren solle. 

So habe etwa der britische Traditions-Hersteller Bowers & Wilkins ein markantes Lautsprecher-Design und für sie typische technische Lösungen, die sie von amerikanischen Anbietern unterscheiden. "Und über die Jahre hat sich gezeigt, dass es Kunden für verschiedene Designs gibt", sagte Rogers.

350 Millionen Dollar Kaufpreis

Harman verleibt sich die Marken mit Abschluss der Übernahme der Dachgesellschaft Sound United ein, die zuletzt dem amerikanischen Medizintechnik-Spezialisten Masimo gehörte. Der Kaufpreis lag nach Angaben von Mai bei 350 Millionen Dollar (aktuell rund 297 Mio Euro).

Die dazugekauften Marken sollen ihre eigenen Lieferketten, ihren eigenen Vertrieb und Kundenservice behalten. Zugleich wolle man aber verhindern, dass die hauseigenen Marken miteinander bei Preis und Funktionen konkurrieren, sagte Rogers.

KI als Konkurrenzfeld der Zukunft 

Auch Entwicklungs-Ressourcen sollen im Hintergrund stärker gebündelt werden. Den Schlüssel zum Wettbewerb in der Branche sieht der Harman-Manager in Software und Künstlicher Intelligenz: "Wenn man so große Datenmengen wie Apple oder Samsung hat, kann man mit KI ein System entwerfen, das sich selbst verbessert."

Das Geschäft mit Audiotechnik für Verbraucher veränderte sich in den vergangenen Jahren stark mit der Verbreitung von Smartphones und Streaming-Diensten. Viele hören Musik von ihren Handys über Ohrhörer oder Bluetooth-Lautsprecher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
10.09.2025
7 min.
Apple macht mit schlankem iPhone Ansage für die Zukunft
Das schlankere iPhone Air zeigt, wohin die Reise bei Apples Smartphones geht.
Das iPhone Air ist mehr als nur ein dünneres Apple-Smartphone. Es setzt einen neuen Maßstab für den Konzern - und könnte andeuten, wie weit Apple auf dem Weg zu einem Falt-Telefon ist.
Andrej Sokolow, dpa
09.09.2025
3 min.
Neue iPhones von Apple erwartet
Vor genau einem Jahr stellte Apple die iPhone-16-Serie vor. (Archivbild)
Im September stellt der Tech-Riese aus Kalifornien traditionell seine neuen iPhones vor. In diesem Jahr ändert Apple laut Medienberichten die Modellpalette.
Mehr Artikel