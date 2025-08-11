Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der ersten Runde des Spezi-Streits hat Paulaner gewonnen - Berentzen will nun in Berufung gehen. (Illustration)
In der ersten Runde des Spezi-Streits hat Paulaner gewonnen - Berentzen will nun in Berufung gehen. (Illustration) Bild: Peter Kneffel/dpa
In der ersten Runde des Spezi-Streits hat Paulaner gewonnen - Berentzen will nun in Berufung gehen. (Illustration)
In der ersten Runde des Spezi-Streits hat Paulaner gewonnen - Berentzen will nun in Berufung gehen. (Illustration) Bild: Peter Kneffel/dpa
Wirtschaft
Berentzen geht gegen Spezi-Urteil in Berufung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Emsländer Getränkehersteller Berentzen musste im Streit um das Design seiner Cola-Mix-Flasche vor Gericht eine Schlappe einstecken - jetzt soll es in die zweite Runde gehen.

München/Haselünne.

Im Spezi-Streit zwischen Paulaner und Berentzen geht es in die zweite Runde. Nachdem das Landgericht München dem niedersächsischen Getränkehersteller vergangene Woche das Design seiner Mio Mio Cola+Orange Mische verboten hat, geht Berentzen nun in Berufung. Das Oberlandesgericht München bestätigte deren Eingang. Zuvor hatte ein Sprecher des vor allem für Spirituosen bekannten Herstellers den Schritt angekündigt. Die Urteilsbegründung habe in Niedersachsen Kopfschütteln hervorgerufen. 

Auf LinkedIn wird Berentzen-Chef Oliver Schwegmann noch deutlicher und kritisiert das Urteil als "lebensfremd". Es habe nicht nur bei ihm als juristischem Laien, sondern "auch bei sehr erfahrenen AnwältInnen und ExpertInnen im Markenrecht" für ungläubige Seufzer gesorgt. 

"Das echte Leben ist anders. Das kennt jeder, der selber einkaufen geht und durch die Regale und Gänge des Lebensmitteleinzelhandels streift", schreibt Schwegmann und zählt Produktkategorien auf, bei denen es in seinen Augen auch ähnliche Farbgestaltungen gibt: von roten Chips- bis zu braunen und blauen Schokomüslipackungen.

Es geht nicht um Verwechslungsgefahr

Das Landgericht hatte vergangene Woche geurteilt, dass Cola-Mix-Flaschen von Mio Mio dem geschützten Design von Paulaners Spezi zu ähnlich sind. Dabei ging es laut Gericht nicht um die Frage, ob die beiden Flaschen verwechselt werden können, sondern darum, ob die farbliche Gestaltung Kunden auf die Idee bringen könnte, dass das Mio-Mio-Produkt mit Paulaner zusammengehöre.

Im Urteil, gegen das Berentzen nun Berufung eingelegt hat, hatte das Gericht den Verkauf von Flaschen im betroffenen Design verboten und ein Ordnungsgeld von bis zu einer Viertelmillion Euro angedroht. Zudem müsste Mio Mio Schadenersatz zahlen und alle bereits produzierten Flaschen in seinem Besitz vernichten. Durch die Berufung wird das Urteil nun aber zunächst nicht rechtskräftig.

Die Tapete half in erster Instanz nichts

Paulaner hatte seine Klage mit dem Schutz seiner Farbmarke begründet - dieser würde aufgeweicht, wenn man gegen ähnlich gestaltete Produkte nicht vorgehe. Schadenersatz stehe nicht im Vordergrund. 

In der ersten Instanz hatte Berentzen erfolglos argumentiert, dass farbenfrohe Gestaltung bei Cola-Mix-Getränken häufig vorkomme. Und betont, dass die eigene Flasche nicht von Paulaner, sondern einer ähnlich gestalteten Tapete im ehemaligen Studentenzimmer des heutigen Marketingchefs inspiriert worden sei. Vor Gericht hatte diese Anekdote allerdings nicht verfangen. Es bleibt abzuwarten, wie die nächste Instanz dazu steht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
07:44 Uhr
2 min.
Leichte Entspannung bei Bränden in Griechenland
Tausende Feuerwehrleute sind in Griechenland im Einsatz.
Der Kampf gegen die Flammen in Griechenland dauert an. Die Lage ist aber deutlich besser, denn die Winde haben nachgelassen. Hoch bleibt die Gefahr großer Brände dennoch.
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
01.08.2025
3 min.
Diesel-Skandal: EuGH weist Volkswagen-Argumentation zurück
Schlappe für Volkswagen: Der EuGH hält eine Argumention des Konzerns vor einem deutschen Gericht für nicht zulässig. (Archivbild)
In Verfahren zu Schadenersatzklagen von Diesel-Käufern versucht Volkswagen, aus der Haftung zu kommen. Das oberste Gericht der EU spricht jetzt ein klares Urteil. Der Autokonzern reagiert gelassen.
05.08.2025
3 min.
Urteil im Spezi-Prozess: Paulaner gewinnt gegen Berentzen
Das Design der Mio Mio Mische ist in den Augen des Landgerichts München I dem der Spezi-Flasche von Paulaner zu ähnlich. (Symbolbild)
Die eine Cola-Mix-Flasche ziert eine Welle, die andere ist von einem ehemaligen Studentenzimmer inspiriert. Dem Landgericht München kam es aber auf andere Dinge an.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel