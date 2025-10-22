Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Förderprogramme sollen Familien ein Eigenheim ermöglichen. (Archivbild)
Förderprogramme sollen Familien ein Eigenheim ermöglichen. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Förderprogramme sollen Familien ein Eigenheim ermöglichen. (Archivbild)
Förderprogramme sollen Familien ein Eigenheim ermöglichen. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Wirtschaft
Bessere Förderbedingungen für Wohneigentum von Familien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bundesregierung will jungen Familien beim Immobilienkauf oder Neubau unter die Arme greifen. Weil Fördergeld zögerlich abfloss, gibt es jetzt bessere Konditionen.

Berlin.

Der Bund will Familien mit kleinen und mittleren Einkommen noch stärker dabei unterstützen, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen. Wie das Bauministerium mitteilte, gelten in zwei Förderprogrammen ab dem 23. Oktober bessere Zinsbedingungen. Außerdem werden Sanierungsanforderungen gesenkt.

Die Förderbedingungen der Programme "Jung kauft Alt" und "Wohneigentum für Familien" würden deutlich verbessert, erklärte Bauministerin Verena Hubertz (SPD). "Damit mehr Familien ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können. Denn Wohneigentum ist kein Luxus, sondern eine Investition in Sicherheit, Unabhängigkeit und Lebensqualität."

Geforderte Sanierung hat abgeschreckt 

Viele Familien hätten bisher gezögert, weil sie sich etwa die beim Programm "Jung kauft Alt" geforderte Sanierung nicht zugetraut hätten. Um die Hemmschwelle abzusenken, müsse nun in den ersten viereinhalb Jahren nach dem Kauf nur noch auf das energetische Mindestniveau eines Effizienzhauses mit Standard 85 EE saniert werden. "Man spart also nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Aufwand", sagte Hubertz. Auch die besseren Zinskonditionen sollten jungen Familien Mut machen, den Schritt ins Eigenheim zu wagen. 

Das Programm "Wohneigentum für Familien" fördert über zinsgünstige Kredite den Neubau und den Ersterwerb neuer, klimafreundlicher und energieeffizienter Wohnungen und Häuser. Es richtet sich an Familien mit kleinen und mittleren Einkommen. 

Das Programm "Jung kauft Alt" fördert den Kauf von selbstgenutzten älteren Häusern oder Wohnungen mit schlechter Energieeffizienz. Voraussetzung ist, dass sie innerhalb von viereinhalb Jahren saniert werden. 

Die neuen Konditionen beider Programme können ab morgen (Donnerstag) über die Hausbank bei der KfW beantragt werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
17.10.2025
5 min.
Tempo im Wohnbau: Städte dürfen experimentieren
Neubau von Wohnungen in Hamburg: Jetzt soll mehr Tempo in den Bau. (Archivfoto)
Eine neue Wohnung wird in Deutschland noch immer von vielen verzweifelt gesucht - auch nach Jahren mit politischen Versprechen. Abhilfe schaffen soll jetzt der beschlossene "Bau-Turbo".
Basil Wegener, dpa
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:46 Uhr
3 min.
Dauerpfiffe für VfB-Profis: Stuttgart verliert in Istanbul
Tiago Tomas (links) und der VfB taten sich in Istanbul lange schwer
Der VfB Stuttgart bekommt bei Fenerbahce Istanbul das erwartete Pfeifkonzert. In einem hitzigen Spiel setzen sich die Gastgeber von Trainer Domenico Tedesco knapp durch.
Nils Bastek, dpa
15:50 Uhr
3 min.
IW-Prognose: Wohnungsbau schrumpft 2025 und 2026 deutlich
Der Wohnungsbau in Deutschland steckt in einer tiefen Krise. (Archivbild)
Die Zahl neuer Wohnungen dürfte dem Institut der deutschen Wirtschaft zufolge weiter sinken – trotz Gegenmaßnahmen der Bundesregierung. Für Mieter und Wohnungssuchende verheißt das nichts Gutes.
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
Mehr Artikel