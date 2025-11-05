Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Lösungen für die Stahlindustrie liegen aus Sicht der IG Metall auf dem Tisch. (Archivbild)
Die Lösungen für die Stahlindustrie liegen aus Sicht der IG Metall auf dem Tisch. (Archivbild) Bild: Federico Gambarini/dpa
Die Lösungen für die Stahlindustrie liegen aus Sicht der IG Metall auf dem Tisch. (Archivbild)
Die Lösungen für die Stahlindustrie liegen aus Sicht der IG Metall auf dem Tisch. (Archivbild) Bild: Federico Gambarini/dpa
Wirtschaft
Billigimporte und Energie – IG Metall sieht Politik am Zug
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie kann Deutschlands und Europas Stahlindustrie besser vor Billigstahl aus Asien geschützt werden? Aus Sicht der IG Metall liegen beim "Stahlgipfel" klare Handlungsoptionen auf dem Tisch.

Berlin.

Die IG Metall erwartet vom "Stahlgipfel" an diesem Donnerstag im Kanzleramt klare Vereinbarungen zur Unterstützung der krisengeschüttelten Stahlindustrie in Deutschland. Die Lösungen lägen auf dem Tisch, und es gehe darum, dass es konkrete Verabredungen gebe, sagte der Zweite Vorsitzende der IG Metall, Jürgen Kerner, im Deutschlandfunk. Beim "Stahlgipfel" soll es um Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Branche gehen.

In drei Bereichen könne relativ schnell gehandelt werden. Kerner verwies etwa auf den Handelsschutz, mit dem die Europäische Kommission die europäische Stahlindustrie vor Billigstahl aus Asien schützen will. Dazu müsse der Europäische Rat seine Zustimmung geben - und die Bundesregierung dann klar mit Ja stimmen, forderte Kerner. 

Bisherige Schutzmaßnahmen reichen nicht

Die bisherigen Schutzmaßnahmen seien viel zu löchrig und zu locker: "Wenn die neuen Maßnahmen greifen, würden immer noch 18 Millionen Tonnen außerhalb Europas von Stahl nach Europa reinkommen", sagte Kerner.

Zudem sei ein Industriestrompreis angekündigt. "Wir brauchen dringend eine Entlastung für die energieintensive Industrie. Das ist die Stahlindustrie", sagte Kerner, der auch stellvertretender Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp ist. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) müsse klar vorlegen, wie der Industriestrompreis umgesetzt werden soll. Reiche hatte vor Kurzem gesagt, sie gehe davon aus, dass zum Januar 2026 ein Industriestrompreis in Deutschland eingeführt wird.

IG Metall: Einfache Regeln für Industriestrompreis nötig 

"Wir brauchen nicht nur in Frankreich, Italien oder anderen Ländern die Möglichkeit für einen Industriestrompreis. Wir brauchen auch diese Möglichkeit in Deutschland", sagte Kerner. Da gebe es klare Signale aus Brüssel. Er habe die Sorge, dass die Regelungen zu kompliziert werden. Die Wirtschaftsministerin müsse dafür eintreten, "dass es ganz einfache, klare Spielregeln gibt".

Zudem seien klare Wertschöpfungsvorgaben zur lokalen Produktion nötig. "Wenn wir jetzt in die Infrastruktur investieren, dann muss das letztendlich auch zur Folge haben, dass wir deutschen und europäischen Stahl verbauen", sagte Kerner. "Wenn wir deutsche Steuergelder in Einsatz bringen, dann muss wenigstens ein Teil der Produktion in Deutschland stattfinden." 

Und wenn jemand in Europa etwas verkaufen wolle, müsse wenigstens ein Teil der Produktion in Europa stattfinden: "Stand heute können jeweils 0 Prozent die Vorgabe sein." Das sei auch den Menschen nicht mehr vermittelbar. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
8 min.
"Stahlgipfel" beim Bundeskanzler - darum ging es
Die Stahlindustrie ist laut Bundeskanzler Merz in einer "existenzbedrohenden Krise". Bei einem "Stahlgipfel" im Kanzleramt ging es um Gegenmaßnahmen.
Was ist nötig, damit Deutschlands Stahlindustrie aus der schweren Krise kommt? Bei einem "Stahlgipfel" im Kanzleramt waren sich Politik, Unternehmen und Arbeitnehmer sehr einig.
Helge Toben und Andreas Hoenig, dpa
03.11.2025
5 min.
Entlastung: Reiche kündigt Industriestrompreis ab 2026 an
Reiche betont die Bedeutung der Industrie
Die deutsche Industrie beklagt im internationalen Vergleich hohe Energiepreise. Die Bundesregierung will nun eine angekündigte Maßnahme umsetzen.
Andreas Hoenig, dpa
Mehr Artikel