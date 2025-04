3 min.

Kaum ein Dax-Vorstand in Ostdeutschland geboren - Frauenanteil steigt

In den Dax-Vorständen sind die ohnehin seltenen Frauen noch doppelt so häufig anzutreffen wie Manager, die in den neuen Bundesländern zur Welt kamen. Der Osten spielt bei der Herkunft der Top-Entscheider keine Rolle. Es dominieren der Süden, der Westen - und das Ausland.