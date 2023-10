Bulgarien baut Atomkraft aus - Neue Meiler für AKW Kosloduj

Derzeit wird in dem EU-Land rund ein Drittel des Stroms durch Atomkraft und etwa die Hälfte durch Kohle erzeugt. Nun sollen zwei neue Reaktoren dazu kommen.

Sofia.

In Bulgarien hat die Regierung den Bau von zwei neuen Atomreaktoren im Kraftwerk Kosloduj an der Donau gebilligt. Die Meiler sollen als Druckwasserreaktoren des US-Unternehmens Westinghouse Electric Company gebaut werden, wie die Regierung in Sofia am Mittwoch mitteilte.