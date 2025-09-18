Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ökonomen sehen Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft. (Archivbild)
Ökonomen sehen Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft. (Archivbild) Bild: Axel Heimken/dpa
Wirtschaft
Bundesbank erwartet leichtes Wachstum im Sommerquartal
Nach schwachem Frühjahr rechnet die Bundesbank mit einem kleinen Plus beim Wirtschaftswachstum im laufenden Vierteljahr. Was die Industrie und der private Konsum dazu beitragen könnten.

Frankfurt/Main.

Mini-Wachstum statt Stagnation: Der Sommer könnte nach Einschätzung der Bundesbank für die deutsche Wirtschaft besser gelaufen sein als noch vor einigen Wochen erwartet. "Insgesamt könnte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal 2025 aus heutiger Sicht leicht steigen", schreibt die Notenbank in ihrem Monatsbericht September. "Die deutsche Wirtschaft zeigt sich in einem schwierigen Umfeld relativ robust."

Zwar seien die Investitionsbedingungen der Unternehmen weiterhin ungünstig, dazu kämen zusätzliche Belastungen durch höhere US-Zölle. Dennoch zeichne sich für den Zeitraum Juli bis September kein größerer Dämpfer für die Industrie ab: "Sie könnte im Gegenteil sogar positiv zum BIP-Wachstum beitragen."

Produkte aus deutscher Produktion gefragt

Hoffnung macht Volkswirten, dass die deutsche Industrieproduktion vor allem wegen eines Anstiegs im Maschinenbau mit einem Plus ins dritte Quartal gestartet ist und zugleich der Rückgang im Juni deutlich geringer ausfiel als zunächst berechnet. "Die Nachfrage nach deutschen Industriegütern bleibt in der Grundtendenz aufwärtsgerichtet", stellt die Bundesbank fest. Auch die Rückgänge im Exportgeschäft mit den USA dürften nach Einschätzung der Bundesbank nicht mehr so stark belasten wie im zweiten Quartal.

Im Bausektor indes lasse eine Erholung weiterhin auf sich warten. Steigende Nachfrage schlage sich dort bisher nicht in höherer Produktion nieder. Der private Konsum dürfte nach Einschätzung der Bundesbank im dritten Quartal allenfalls leicht zulegen.

Mini-Wachstum im Gesamtjahr möglich

Im vom Zollkonflikt geprägten Frühjahr ist die deutsche Wirtschaftsleistung im Vergleich zum ersten Quartal um 0,3 Prozent geschrumpft. Zum Jahresauftakt hatte es nach jüngsten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes noch ein Plus von 0,3 Prozent gegeben - weil aus Angst vor den damaligen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump Geschäfte vorgezogen worden waren.

Im Gesamtjahr 2025 könnte Europas größte Volkswirtschaft knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbeischrammen: Führende Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen in ihren jüngsten Prognosen mit einem Mini-Wachstum der deutschen Wirtschaft um die 0,3 Prozent. (dpa)

