Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Exporte blieben im ersten Halbjahr eine Stütze für die chinesische Wirtschaft. Doch der heimische Konsum springt nicht an. (Archivbild)
Die Exporte blieben im ersten Halbjahr eine Stütze für die chinesische Wirtschaft. Doch der heimische Konsum springt nicht an. (Archivbild) Bild: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa
Die Exporte blieben im ersten Halbjahr eine Stütze für die chinesische Wirtschaft. Doch der heimische Konsum springt nicht an. (Archivbild)
Die Exporte blieben im ersten Halbjahr eine Stütze für die chinesische Wirtschaft. Doch der heimische Konsum springt nicht an. (Archivbild) Bild: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa
Wirtschaft
Chinas Konjunktur lahmt - Industrie und Konsum enttäuschen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die chinesische Wirtschaft hat im August an Fahrt verloren. Sowohl die Industrieproduktion als auch der Einzelhandel entwickelten sich schwächer als erwartet.

Peking.

Wichtige Konjunkturdaten aus China sind im August schwächer ausgefallen als erwartet. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Konsumausgaben legten so langsam zu wie seit Monaten nicht mehr.

Die Produktion in den Fabriken wuchs nach Angaben des Pekinger Statistikamtes um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - der niedrigste Zuwachs seit August 2024 und weniger als von Analysten erwartet. Auch der Einzelhandel enttäuschte: Die Umsätze stiegen um 3,4 Prozent, nach 3,7 Prozent im Juli. Damit wurde der schwächste Wert seit November 2024 erreicht.

Auch der Immobilienmarkt belastet weiter 

Zudem schwächelt der Immobilienmarkt weiter. Die Preise für Neubauten sanken laut Regierungsangaben im August erneut. Trotz zahlreicher staatlicher Maßnahmen ist es der Führung bislang nicht gelungen, die schon seit Jahren andauernde Talfahrt des Sektors zu stoppen.

Zwar profitierte China im ersten Halbjahr noch von relativ starken Exporten, doch auch der Außenhandel verlor zuletzt etwas an Schwung. Für die kommenden Monate rechnen einige Beobachter mit einer merklichen Abkühlung der Konjunktur. Vor diesem Hintergrund wurden bereits Forderungen nach weiteren Konjunkturhilfen laut, um das von der Regierung vorgegebene Wachstumsziel von rund fünf Prozent zu erreichen.

Eine schwächere Konjunktur in China ist auch für Deutschland von Bedeutung. Die Volksrepublik zählt zu den wichtigsten Handelspartnern und Absatzmärkten für deutsche Industrieprodukte. Veränderungen im chinesischen Wachstum wirken sich daher mittelbar auch auf die deutsche Wirtschaft aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Chinas Exporte in die USA brechen im August ein
Der Hafen von Qingdao - die chinesischen Exporte in die USA brachen ein. (Archivbild)
Die Ausfuhren der Volksrepublik legen so schwach zu wie seit sechs Monaten nicht mehr. In die USA gingen die Lieferungen deutlich zurück - trotz einer verlängerten Zoll-Waffenruhe.
08.09.2025
4 min.
Trumps Zölle lassen Exporte in die USA einbrechen
Durchwachsene Juli-Bilanz für den deutschen Außenhandel. (Archivbild)
US-Zölle bremsen Deutschlands Exporteure. Seit Monaten sind die Geschäfte auf dem wichtigsten Markt für "Made in Germany" rückläufig. Warum trotzdem Hoffnung auf eine Erholung der Industrie bleibt.
Jörn Bender, dpa
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
Mehr Artikel