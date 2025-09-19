Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Daimler Truck hat eine Partnerschaft mit einem US-Rüstungsunternehmen vereinbart. (Archivbild)
Daimler Truck hat eine Partnerschaft mit einem US-Rüstungsunternehmen vereinbart. (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Daimler Truck hat eine Partnerschaft mit einem US-Rüstungsunternehmen vereinbart. (Archivbild)
Daimler Truck hat eine Partnerschaft mit einem US-Rüstungsunternehmen vereinbart. (Archivbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Wirtschaft
Daimler Truck schmiedet Allianz mit US-Rüstungsunternehmen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein bislang überschaubares Rüstungsgeschäft vorantreiben. Helfen soll eine Kooperation mit einem US-Unternehmen. Was ist geplant?

Leinfelden-Echterdingen.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will sein Militärgeschäft weiter ausbauen. Das Dax-Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart wolle künftig eng mit dem US-Rüstungsunternehmen General Dynamics Land Systems zusammenarbeiten, hieß es in einer Mitteilung. Beide Unternehmen hätten eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel sei die Kooperation bei Entwicklung, Produktion und Service militärischer Logistikfahrzeuge in ausgewählten Märkten.

"Mit General Dynamics Land Systems an unserer Seite wollen wir umfassende Lösungen für Armeen weltweit anbieten, von Fahrgestellen und Basisfahrzeugen mit maßgeschneiderter Ausrüstung bis hin zu langfristigem Service und Support", sagte die Chefin von Mercedes-Benz Special Trucks, Franziska Cusumano, laut Mitteilung.

Bislang ist das Militärgeschäft von Daimler Truck noch vergleichsweise überschaubar: Es macht etwa ein Prozent des Konzernumsatzes aus, wie ein Sprecher mitteilte. 2024 hätten die beiden Unternehmen bereits mit weiteren Partnern einen Auftrag des kanadischen Verteidigungsministeriums zur Lieferung von über 1.500 Logistik-Lkw erhalten, hieß es weiter. Die Partnerschaft ziele darauf ab, die dabei bereits erprobte Kooperation auszubauen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
3 min.
Hilfe für Chip-Pionier: Nvidia steckt Milliarden in Intel
Intel war einst das Maß der Dinge in der Chipbranche - und stecke nun in der Krise. (Archivbild)
Intel war einst ein Vorreiter der Chip-Industrie. Doch zuletzt verlor der Konzern an Bedeutung. Jetzt bekommt er Hilfe vom heutigen Branchenführer.
13:04 Uhr
3 min.
Tschechische Bahn verteidigt neues Bistrowagen-Konzept
In der ersten Klasse werden Speisen und Getränke auch am Sitzplatz serviert. (Archivbild)
Der alte "Knödelexpress" zwischen Tschechien und Deutschland lebt in einer modernen Inkarnation fort. Doch wer noch einmal das Original mit roten Sesseln und Kugellampen sehen will, muss sich beeilen.
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
13:02 Uhr
4 min.
Klagewelle wegen Grundsteuer-Reform
Der Bundesfinanzhof ist beim Thema Erbschaftssteuer gefragt. (Archivbild)
Mehr als 2.000 Immobilieneigentümer haben bundesweit gegen das neue Grundsteuer-Gesetz geklagt. Bisher waren ihnen keine großen Erfolge beschieden. Nun ist der Bundesfinanzhof am Zug.
20.09.2025
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
Mehr Artikel