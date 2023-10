Dax-Erholung geht weiter - Hoffnung auf US-Geldpolitik

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Donnerstag weiter zugelegt. Um die Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,61 Prozent auf 15.554,71 Punkte. Damit knüpfte er an seine Erholung an, die am Dienstag begonnen und sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt hatte.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der am Vortag unter einem Kursrutsch des Index-Schwergewichts Fresenius Medical Care (FMC) gelitten hatte, machte am Donnerstag mit einem Plus von 1,02 Prozent auf 25.721 Punkte den Rückschlag großteils wieder wett. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,6 Prozent hoch.

Der Markt rechnet nach Analystenbeobachtung damit, dass die bisherigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation ausreichten. Dazu passt das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll zur Fed-Sitzung im September. Laut der Mitschrift hat sich die geldpolitische Debatte in der Fed verschoben. Da die Leitzinsen in der Nähe des Gipfels angekommen seien, sollte sich die Diskussion weniger um die Frage nach der Höhe der Zinsen drehen, sondern vielmehr, wie lange der Zins auf erhöhtem Niveau gehalten werden solle. (dpa)