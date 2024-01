Dax erstmals seit Monaten mit deutlichen Verlusten

Frankfurt/Main.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch erstmals seit Monaten kräftig nachgegeben. Nach einem verhaltenen Start beschleunigte der Dax seine Talfahrt am Nachmittag und fiel zeitweise unter die Marke von 16.500 Punkten. Die fortgesetzte Schwäche der US-Börsen belastete. Dort wurden nach der starken Jahresendrally Gewinne mitgenommen, was auch die Stimmung an Europas Börsen trübte.