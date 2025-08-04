Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
International: Die erste Börsenliga gehört nicht nur den Deutschen.
International: Die erste Börsenliga gehört nicht nur den Deutschen. Bild: Arne Dedert/dpa
International: Die erste Börsenliga gehört nicht nur den Deutschen.
International: Die erste Börsenliga gehört nicht nur den Deutschen. Bild: Arne Dedert/dpa
Wirtschaft
Dax-Konzerne gehören mehrheitlich ausländischen Investoren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Deutschlands erste Börsenliga zieht weiterhin ausländisches Kapital an. Vor allem US-Amerikaner beurteilen den Dax offenbar positiver als die Inländer.

Stuttgart/Frankfurt.

Deutschlands Top-Konzerne gehören einer Studie zufolge mehrheitlich ausländischen Investoren. Vor allem Nordamerikaner haben im vergangenen Jahr zusätzliche Anteile an den 40 Dax-Konzernen erworben, wie aus einer Studie der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht.

Die Experten beziffern für das vergangene Jahr den Anteil ausländischer Investoren am Aktienbestand des Dax 40 auf 52,6 Prozent, während ein knappes Drittel (33,1 Prozent) deutschen Anlegern gehört. Die übrigen Anteile konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. 

Seit 2010 sei der Anteil der US-Anleger von 17,1 auf 25,4 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sank der Anteil europäischer Investoren von 25,7 auf 22,9 Prozent. Hier wurden nur Aktien beobachtet, für die im gesamten Zeitraum Daten vorlagen. 

Dividenden fließen zur Hälfte ins Ausland

Die Dax-Konzerne haben 2024 rund 54 Milliarden Euro Dividenden ausgeschüttet, von denen mindestens 26,9 Milliarden Euro (49,8 Prozent) ins Ausland geflossen sind. 21,7 Milliarden Euro (40,1 Prozent) gingen an Investoren aus dem Inland. Auch hier konnte ein Teil der Zahlungen nicht eindeutig zugeordnet werden. 

Allein der Versicherungskonzern Allianz hat 3,5 Milliarden Euro an ausländische Besitzer gezahlt. Der Diagnostik-Konzern Quiagen hat mit 93 Prozent den höchsten Anteil ausländischer Aktionäre. Ganz überwiegend in deutscher Hand ist mit 88 Prozent die Porsche AG, weil die Volkswagen AG und Porsche Automobil Holding SE den Großteil der Aktien halten.

"Beweis für Attraktivität"

Der Vorsitzende der EY-Geschäftsführung, Henrik Ahlers, sieht das starke Engagement ausländischer Investoren als "Beweis für die nach wie vor große Attraktivität deutscher Top-Unternehmen und für das Vertrauen, das diese Unternehmen weltweit genießen." Die meisten Dax-Konzerne seien weltweit so stark aufgestellt, dass Deutschland nur noch ein Markt von vielen sei. Internationale Investoren könnten Wissen und Technologien einbringen, die die Innovationskraft der Dax-Konzerne steigern könnten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.07.2025
2 min.
Mehr Gehalt für Dax-Vorstände - zwei über 10 Millionen
In den Chef-Etagen der Dax-Konzerne sind die Gehälter weiter gestiegen.
Müssen die Vorstände eines Dax-Konzerns fast 100 Mal so viel verdienen wie ihre Mitarbeiter? Einer Studie zufolge ist das zwar ein Ausreißer, aber international kassieren Top-Manager noch viel mehr.
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
06.08.2025
5 min.
Bei der Commerzbank wächst die Zuversicht
Mit steigenden Gewinnen und höheren Ausschüttungen will die Commerzbank ihre Eigenständigkeit bewahren (Archivbild)
Seit Herbst wehrt sich die Commerzbank gegen Begehrlichkeiten der Unicredit. Steigende Gewinne und höhere Ausschüttungen sollen die Aktionäre bei der Stange halten. 2025 läuft es besser als erwartet.
Jörn Bender, dpa und Steffen Weyer, dpa-AFX
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
Mehr Artikel