Dax macht etwas Boden gut

Frankfurt/Main. Gestützt von positiven US-Vorgaben hat der deutsche Aktienmarkt seine Aufwärtsbewegung am Mittwoch fortgesetzt. Der Dax notierte gegen Mittag 0,24 Prozent höher bei 16.164,41 Punkten. Der MDax mit den 50 mittelgroßen Titeln gewann 0,88 Prozent auf 28.315,92 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer für die Schwergewichte der Eurozone kletterte um rund 0,4 Prozent nach oben.

Im US-Geschäft war der Dow Jones Industrial am Dienstag schon während des europäischen Handels auf das höchste Niveau seit April 2022 geklettert und hatte die Gewinne anschließend noch ausgebaut. Robuste Quartalsergebnisse von US-Großbanken überlagerten schwache Konjunkturdaten aus der Industrie und dem Einzelhandel.

Die Erholung der Immobilienwerte hält an. Der Sektorindex Stoxx Europe 600 Real Estate stand mit einem Kursanstieg von 4,3 Prozent an der Spitze des Branchentableaus und auf dem höchsten Niveau seit Anfang Mai. Die Aktien von Vonovia schafften es an der Dax-Spitze mit plus 6,7 Prozent zurück auf den Stand vom März. LEG führten den MDax mit plus 5,8 Prozent an. Im Jahr 2023 liegen sie inzwischen wieder im Plus, nachdem sie Ende Mai noch ein Viertel an Wert verloren hatten.

Positive Signale kamen auch vom Finanzdienstleister Hypoport, der Anzeichen einer Stabilisierung sieht. Der Wert der auf seiner Plattform vermarkteten Immobilien sei im vergangenen Quartal um fünf Prozent geklettert. Hypoport-Aktien gewannen 12,8 Prozent.

Die Anteilsscheine von Wacker Chemie glichen ihre Anfangsverluste fast vollständig aus und notierten zuletzt nur noch 0,2 Prozent tiefer. Der Konzern hatte am Vorabend seine Jahresziele gekürzt.

Die Aktien von Stratec brachen um 17 Prozent auf den tiefsten Stand seit März 2020 ein. Der Diagnostikspezialist hatte nach enttäuschenden Halbjahreszahlen sein Umsatzziel für 2023 gekappt. (dpa)