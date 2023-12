Dax nach frühem Rekord knapp im Minus

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Dienstag seinen Rekord bis auf 16 837 Punkte erhöht. Neue Impulse in Richtung der 17.000 Punkte blieben dann aber aus. Zuletzt stand der Dax knapp mit 0,13 Prozent im Minus bei 16.773,02 Zählern. Die Jahresendrally seit dem Tief im Oktober beläuft sich mittlerweile auf fast 15 Prozent. 2023 hat der Leitindex bislang sogar 20,5 Prozent gewonnen.

Der MDax hat diesbezüglich Aufholbedarf, er gab am Dienstag auch knapp auf 26.577,76 Zähler nach. Der Eurozonen-Index EuroStoxx stagnierte zuletzt auf Vortagsniveau, während sich an den US-Börsen auch nur wenig Bewegung anbahnte.

Am Dienstag wurde gemeldet, dass sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten im Dezember den fünften Monat in Folge verbessert haben. Wichtiger für Anleger waren aber die US-Verbraucherpreise, die Signalwirkung für den geldpolitischen Kurs haben könnten. Erwartungsgemäß schwächte sich die Inflation in den USA im November nochmals ein wenig auf 3,1 Prozent ab. Die Kerninflationsrate verharrte bei 4,0 Prozent. Die Kernrate wird von der US-Notenbank Fed besonders beachtet.

Gespannt wird nun auf den Zinsentscheid der Notenbank Fed am Mittwoch geblickt, da eine sinkende Inflation den geldpolitischen Spielraum größer machen könnte.

Der Euro stieg am Dienstag mit zuletzt gezahlten 1,0795 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0757 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,28 Prozent am Vortag auf 2,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg umgekehrt um 0,13 Prozent auf 126,68 Punkte. Für den Bund-Future ging es um 0,16 Prozent auf 135,05 Punkte nach oben.