Dax schwächelt vor wichtigen Wirtschaftsdaten

Frankfurt/Main. Vor wichtigen Konjunkturdaten halten sich die Anleger am Dienstag mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Obendrein hatten die großen Börsenindizes in den USA am Vortag zwar erneut Höchstmarken erreicht, diese aber bis Handelsende nicht halten können. Letztlich waren sie zum Teil in negatives Terrain gerutscht.

Der Dax sank wieder unter die Marke von 17.000 Punkten, die er zum Wochenstart überwunden hatte. Zuletzt verlor er 0,33 Prozent auf 16.980,50 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,26 Prozent auf 26.026,94 Punkte. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, büßte 0,42 Prozent auf 4726,22 Zähler ein.

Am späteren Vormittag wird konjunkturseitig zunächst das deutsche ZEW-Wirtschaftsbarometer veröffentlicht. Am Nachmittag rücken die noch stärker beachteten US-Verbraucherpreise in den Fokus. Die Inflationsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft gehören neben den US-Arbeitsmarkt- und anderen wichtigen US-Wirtschaftsdaten zu den wesentlichen Kennziffern, die die US-Notenbank Fed für ihre Zinsentscheidungen zugrunde legt. (dpa)