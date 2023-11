Dax sinkt knapp unter 16.000 Punkte

Frankfurt/Main.

Der Dax ist am Montag unter 16.000 Punkte gerutscht. Zugleich ist jedoch die aktuelle Handelsspanne sehr gering. Die Anleger seien vorsichtiger, da in den kommenden Tagen Inflationsdaten aus den USA und Europa auf der Agenda stehen, hieß es am Markt. Am Freitag noch hatte der Leitindex Dax erstmals seit August als Höhepunkt einer vierwöchigen Rally über 16.000 Punkten geschlossen.