Dax stabil nach sehr schwachem Vortag

Frankfurt/Main.

Nach einem verpatzten Jahresauftakt bleibt der deutsche Aktienmarkt auch am Donnerstag angezählt. Die unverändert restriktive Haltung der US-Notenbank Fed könnte am Donnerstag eine durchgreifende Erholung der Kurse verhindern. Nach dem größten Tagesverlust des Dax seit Oktober am Vortag lag der deutsche Leitindex am Morgen im frühen Xetra-Handel mit 0,15 Prozent auf 16.563 Punkte moderat im Plus. Der MDax der 50 mittelgroßen Börsentitel gab dagegen um 0,3 Prozent nach auf 26.177 Zähler. (dpa)