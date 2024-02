Dax mit stabilem Wochenstart und weiterer Bestmarke

Frankfurt/Main.

Nach der jüngsten Börsenparty haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart einen Gang heruntergeschaltet. Dennoch schaffte der Dax am Montagnachmittag ein weiteres Rekordhoch bei gut 17.460 Punkten. Letztlich verbuchte der Leitindex ein Plus von 0,02 Prozent auf 17.423 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel sank hingegen um 0,82 Prozent auf 25.786 Zähler und endete damit praktisch auf seinem Tagestief.