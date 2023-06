Dax unter 16.000 Punkten - Tagesverluste aber reduziert

Weitere Kursverluste haben den Dax am Donnerstag unter 16.000 Punkte gedrückt. Nach einem Rutsch bis auf 15.810 Punkte konnte der Dax sein Minus aber reduzieren, zuletzt stand der deutsche Leitindex 0,48 Prozent tiefer bei 15.946,26 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen drehte sogar mit 0,39 Prozent auf 26.685,77 Punkte ins Plus. Er profitierte dabei von Kurssprüngen unter anderem bei dem Schwergewicht HelloFresh. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor zuletzt 0,75 Prozent auf 4290,16 Punkte.

Unternehmensseitig machte am Donnerstag ein möglicher Übernahmepoker um Covestro weiter Schlagzeilen. Der Kunststoffkonzern hat Kreisen zufolge einen ersten Übernahmevorschlag des Ölkonzerns Abu Dhabi National Oil (Adnoc) über fast elf Milliarden Euro als unzureichend abgelehnt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Die Spekulationen auch über mögliche weitere Gespräche hielten die Rally intakt: Mit einem Anstieg um ein Prozent bauten die Covestro-Aktien ihr Wochenplus auf 14 Prozent aus.

Im Dax waren außerdem die 1,6 Prozent höheren Aktien von Zalando gefragt, noch mehr aber jene von HelloFresh im MDax mit einem Kurssprung um fast zehn Prozent. Auch hier spielte Übernahmefantasie eine Rolle, allerdings nur innerhalb der Internet-Branche. Spekulationen über Interesse aus den USA rankten sich am Donnerstag um den britischen Spezialisten für den Online-Lebensmitteleinzelhandel Ocado.

An der Dax-Spitze gewannen die Aktien der Merck KGaA nach einem früh erreichten Tief seit Juni 2021 zuletzt 1,8 Prozent an Wert. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete mit Verweis auf Kreise, dass sich der chinesische Farbmittel-Hersteller Chesir für die Pigmentsparte des Chemie- und Pharmaunternehmens interessiere.

Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,0984 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0923 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,50 Prozent am Vortag auf 2,53 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,20 Prozent auf 124,52 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,38 Prozent auf 133,18 Punkte. (dpa)