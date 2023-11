Dax bleibt im Aufwind - US-Jobdaten im Fokus

An den Börsen zeigt der Trend weiter nach oben. Auch von zurückhaltenden Prognosen großer Unternehmen wie Apple lassen sich Anleger bislang nicht bremsen.

Frankfurt/Main. Der Dax hat am Freitag seinen starken Monatsstart fortgesetzt. Im frühen Handel auf Xetra gewann der deutsche Leitindex 0,23 Prozent auf 15.179,02 Punkte. Auf Wochensicht zeichnet sich damit ein Zuwachs von aktuell 3,3 Prozent ab.

Der tags zuvor schon besonders starke MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Freitagvormittag um 0,97 Prozent auf 24.970,00 Punkte zu. Höher stand auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 0,2 Prozent. Auch eine zurückhaltende Prognose des US-Technologieschwergewichts Apple für das Weihnachtsquartal scheint die Freude der Anleger derzeit kaum zu stören.

Ob die Tendenz im Verlauf freundlich bleibt, wird wohl auch vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag abhängen. Bislang zeige der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten keine Schwächen, hieß es dazu von Ökonomen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Mit Blick auf den Jobbericht an diesem Freitag sei aber von einer Beruhigung auszugehen. Sollte sich der Beschäftigungsaufbau abkühlen, würde die Wahrscheinlichkeit eines zusätzlichen Zinsschritts der US-Notenbank Fed weiter sinken.

Am Markt hält derzeit jedenfalls die Hoffnung auf einen erreichten US-Zinsgipfel nach der Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch an. Sollten die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus beendet haben, könnte die Rally an den Aktienmärkten noch weitergehen, gab sich Börsen-Experte Mohit Kumar von Jefferies zuversichtlich für den weiteren Verlauf im November. Im Bewusstsein blieben aber die geopolitischen Risiken.

Im Dax stehen am Freitag der Immobilienkonzern Vonovia und der Autobauer BMW mit Quartalszahlen im Blick. BMW erzielte im dritten Quartal mehr Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft als gedacht. Die Papiere verteuerten sich um 2,9 Prozent. Die Bayern hätten ein starkes Quartal hinter sich, lobten die Analysten der Bank JPMorgan.

Vonovia-Papiere legten um 3,7 Prozent zu und setzten ihren positiven Trend der vergangenen Tage, getragen von der Hoffnung auf nachlassende Zinsbelastungen, fort. Das dritte Quartal des Wohnimmobilienkonzerns habe den Erwartungen entsprochen, hieß es aus dem Handel. Bei dem geplanten Verkauf von Wohnungen kommt Vonovia nach eigenen Angaben voran.

Im SDax der kleineren Werte standen der Getränkeabfüllanlagen-Hersteller Krones und der Technologie-Konzern Kontron im Blick. Bei Krones lobten Händler wie Analysten die Auftragslage, die Aktien gewannen 2,6 Prozent. Kontron-Papiere kletterten nach einer Anhebung der Gewinnprognose auf ein Rekordhoch und gewannen zuletzt 5,6 Prozent. (dpa)