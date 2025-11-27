Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Alois Rainer stellt die Ergebnisse des Reports "Deutschland, wie es isst" vor.
Alois Rainer stellt die Ergebnisse des Reports "Deutschland, wie es isst" vor. Bild: Elisa Schu/dpa
Wirtschaft
Deutsche achten beim Einkauf auf Preise und Transparenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Preise, Bio-Siegel und Nutri-Score: Immer mehr Deutsche prüfen genau, was im Einkaufskorb landet. Wie sich das Einkaufsverhalten seit 2015 verändert hat.

Berlin.

Verbraucherinnen und Verbraucher achten wieder vermehrt auf Preise und legen Wert auf die Transparenz der Lebensmittelqualität. Diese Ergebnisse stellt Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) im Report "Deutschland, wie es isst" vor.

Zuletzt achteten 59 Prozent der Befragten darauf, dass die erworbenen Lebensmittel preiswert sind. 2015 lag der Wert bei 58 Prozent, sank dann kontinuierlich und lag 2020 nur noch bei 46 Prozent. Bis 2025 ist er dann wieder auf über 50 Prozent gestiegen.

Auch die Transparenz über Inhaltsstoffe sei weiterhin wichtig. So habe sich der Anteil derer verdoppelt, die den Nutri-Score wahrnehmen. 2021 haben laut Rainer 44 Prozent den Nutri-Score auf einer Packung beachtet. Nach fünf Jahren seien es 90 Prozent. Der Nutri-Score wurde in Deutschland 2020 eingeführt und gibt mit einer Farbskala und einer Einteilung von A bis E Auskunft über den Nährwert des Produkts. (dpa)

14:02 Uhr
2 min.
Stellenabbau bei Wacker - Auswirkungen für Nünchritz unklar
Das Nünchritzer Werk von Wacker Chemie ist mit 1.500 Mitarbeitern der größte Chemiestandort in Sachsen. (Archivbild)
Konzernweit soll knapp jede zehnte Stelle wegfallen. In Nünchritz betreibt das Unternehmen das größte Chemie-Werk Sachsens.
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
12.11.2025
2 min.
Geflügelpest - Rainer dämpft Erwartungen an Impfungen
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) dankte bei seinem Antrittsbesuch den Mitarbeitern des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) für ihre Arbeit, die auch zur Eindämmung von Tierseuchen wie der Geflügelpest beiträgt.
Impfung gegen Geflügelpest? Laut Bundeslandwirtschaftsminister werden Verbände befragt, wie sie dazu stehen. Er und Experten verweisen auch auf mögliche Probleme.
14:04 Uhr
3 min.
Zwickau-Trainer Rico Schmitt nach Derbysieg: „Ich muss meine Spieler nicht einfangen“
Hat bisher alles im Griff: FSV-Trainer Rico Schmitt.
Während der FSV-Mannschaft zwei Auswärtsfahrten nach Leipzig bevorstehen, bastelt der Sportdirektor am Kader für die nächste Saison.
Thomas Prenzel
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
17.11.2025
2 min.
Flieger mit Minister Rainer dreht um - "technischer Defekt"
Wegen eines technischen Defektes am Flugzeug musste Bundesagrarminister Alois Rainer einen Flug in die USA umplanen.
Eigentlich wollte der Landwirtschaftsminister mit einer Maschine der Bundeswehr-Flugbereitschaft in die USA fliegen. Nach zwei Stunden in der Luft ist klar: Er muss umplanen.
Mehr Artikel