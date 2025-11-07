Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt. Bild: Oliver Berg/dpa
Über Bremerhaven geht ein guter Teil der deutschen Exporte.
Über Bremerhaven geht ein guter Teil der deutschen Exporte. Bild: Sina Schuldt/dpa
US-Präsident Trump liebt Zölle.
US-Präsident Trump liebt Zölle. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
USA und EU schließen ihr Zollabkommen.
USA und EU schließen ihr Zollabkommen. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt.
Die deutschen Exporte haben im September zugelegt. Bild: Oliver Berg/dpa
Über Bremerhaven geht ein guter Teil der deutschen Exporte.
Über Bremerhaven geht ein guter Teil der deutschen Exporte. Bild: Sina Schuldt/dpa
US-Präsident Trump liebt Zölle.
US-Präsident Trump liebt Zölle. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
USA und EU schließen ihr Zollabkommen.
USA und EU schließen ihr Zollabkommen. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
Wirtschaft
Deutsche Exporte ziehen an - Erholung im Geschäft mit USA
Christian Ebner, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat wieder mehr Waren ins Ausland verkauft. Doch die Sorge um negative Auswirkungen der US-Zölle bleibt.

Wiesbaden.

Nach einem Dämpfer im Sommer haben die deutschen Exporte im September überraschend deutlich zugelegt. Bereinigt um Kalender- und Saisoneffekte lagen sie mit 131,1 Milliarden Euro rund 1,4 Prozent über dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Dazu trug eine Erholung im US-Geschäft bei. Von einem dauerhaften Aufschwung wollen Volkswirte und Experten aber nicht sprechen: Zu groß sind die Unsicherheiten im Welthandel.

Im schwierigen US-Markt mit seinen hohen Zollschranken konnten die deutschen Unternehmen im September mehr Waren absetzen als im Monat zuvor. Nach fünf Monaten teils heftiger Rückgänge betrug das Volumen auf dem wichtigsten deutschen Exportmarkt 12,2 Milliarden Euro - eine Steigerung um 11,9 Prozent im Vergleich zum sehr schwachen August. 

Zollabkommen mit der EU zum August

Der Abstand zum von Zöllen unbelasteten September 2024 beträgt aber immer noch minus 14 Prozent. Hier zeigen sich die Einbußen infolge des von Präsident Donald Trump angefachten Zollkonflikts. Erst zum August hatten USA und Europäische Union ein Zollabkommen erreicht, das gleichwohl für sehr viele Produkte Zollerhöhungen festgeschrieben hat. 

US-Präsident Trump liebt Zölle.
US-Präsident Trump liebt Zölle. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa
US-Präsident Trump liebt Zölle.
US-Präsident Trump liebt Zölle. Bild: Mark Schiefelbein/AP/dpa

ING-Volkswirt Carsten Breski erwartet, dass die US-Zölle ihre Wirkung erst in den kommenden Monaten voll entfalten. Von den Einbußen nach Trumps "Befreiungstag" hätten sich die deutschen Exporte nicht vollständig erholt. Zudem sinke die Nachfrage nach deutschen Produkten in China und wachse die Konkurrenz der Chinesen auf den Weltmärkten. 

BGA sieht Sondereffekte

Der Außenhandelsverband BGA will noch keine Kehrtwende erkennen, weil die strukturellen Probleme am Standort bestehen blieben. Es brauche weiterhin grundlegende Reformen und Bürokratieabbau, um Jobabbau und Standortabwanderung abzuwenden, erklärt BGA-Präsident Dirk Jandura. 

USA und EU schließen ihr Zollabkommen.
USA und EU schließen ihr Zollabkommen. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa
USA und EU schließen ihr Zollabkommen.
USA und EU schließen ihr Zollabkommen. Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa

Die jüngste Erholung der Exporte führt er auf Sondereffekte zurück: "Die Einigung im Zollstreit zwischen der EU und den USA hat ein gewisses Maß an Verlässlichkeit geschaffen. Dies führte zu Nachholeffekten bei unserem größten Auslandsmarkt. Letztlich hat sich jedoch vor allem der Außenhandel mit den EU-Staaten erneut als tragende Säule erwiesen."

Zölle drücken globales Handelsvolumen

Die Zölle und andere Handelsbeschränkungen wirken sich nach Einschätzung des Kreditversicherers Allianz Trade negativ auf den gesamten Weltmarkt aus. Dessen Wachstum von aktuell rund 2 Prozent werde sich in den beiden kommenden Jahren noch weiter verringern auf 0,6 beziehungsweise 1,8 Prozent.

Deutschland als Exportnation werde im besonderen Maße vom Protektionismus getroffen: Rund 25 Prozent der deutschen Ausfuhren unterliegen derzeit Zöllen, während es 2023 nur 2 Prozent gewesen seien. 

Außenhandelsüberschuss geht zurück

Den weltweiten Exporten der deutschen Wirtschaft standen im September Importe im Wert von 115,9 Milliarden Euro gegenüber - ein Plus von 3,1 Prozent. Die Außenhandelsbilanz schloss damit unter dem Strich mit einem Überschuss von 15,3 Milliarden Euro ab, nach 16,9 Milliarden Euro im August.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat September 2024 nahmen die Exporte um 2,0 Prozent und die Importe um 4,8 Prozent zu. Steigerungen erzielten die Exporteure vor allem im Handel mit europäischen Abnehmern. Nach China sanken die Exporte um 2,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. 

Exportschwäche trifft deutsche Wirtschaft

Die exportorientierte deutsche Wirtschaft steckt seit längerer Zeit in einem Konjunkturtief. In den vergangenen beiden Jahren schrumpfte die Wirtschaftsleistung. 

Zuletzt hat die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) klargemacht, dass sie noch eine lange Durststrecke erwarte. DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov begründete ihre pessimistische Sicht mit der Investitionszurückhaltung der Betriebe und schlechten Exportaussichten. 

Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung und führende Wirtschaftsforschungsinstitute nur ein Mini-Wachstum von 0,2 Prozent. Die zuversichtlicheren Erwartungen für 2026 mit einem Plus von 1,3 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt stützen sich wesentlich auf die geplanten Milliarden-Ausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Die DIHK erwartet dagegen 2026 nur ein Wachstum von 0,7 Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.11.2025
6 min.
100 Tage Handelsdeal: Wie Trump-Zölle die Wirtschaft treffen
Beim Abschluss des Abkommens in Schottland strahlte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. (Archivbild)
Ende Juli einigten sich Brüssel und Washington im Zollstreit. Mit dem Abkommen wurde das Schlimmste abgewendet, doch spürbare Folgen bleiben. Wie sich der Deal auf Firmen und Verbraucher auswirkt.
den dpa-Korrespondenten
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
07.11.2025
2 min.
Deutsche Exporte in die USA erholen sich
Über Bremerhaven geht ein guter Teil der deutschen Exporte.
Lichtblick im trüben Konjunkturherbst: Die deutsche Exportwirtschaft hat trotz Zollproblemen im September ihr USA-Geschäft ausbauen können. Auch insgesamt geht es bei den Ausfuhren wieder aufwärts.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
Mehr Artikel