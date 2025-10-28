Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Viele Menschen in Deutschland sparen regelmäßig. (Symbolbild)
Viele Menschen in Deutschland sparen regelmäßig. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild)
Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild)
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Viele Menschen in Deutschland sparen regelmäßig. (Symbolbild)
Viele Menschen in Deutschland sparen regelmäßig. (Symbolbild) Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild)
Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild)
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Wirtschaft
Deutsche sparen weniger – international aber weit vorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Knapp 270 Euro im Monat legen Privathaushalte in Deutschland monatlich im Schnitt zurück. Damit ist die Sparquote niedriger als im vergangenen Jahr. Doch nur in wenigen Ländern sind Sparer eifriger.

Wiesbaden.

Die Deutschen sparen nach wie vor fast weltmeisterlich - legen aber nicht mehr so viel Geld zurück wie im vergangenen Jahr. Im ersten Halbjahr 2025 betrug die Sparquote der privaten Haushalte in Deutschland 10,3 Prozent - heißt: Je 100 Euro verfügbarem Einkommen wurden im Schnitt 10,30 Euro auf die hohe Kante gelegt. Monatlich entspricht dies einem Betrag von durchschnittlich knapp 270 Euro je Einwohnerin und Einwohner, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.

In den ersten sechs Monaten 2024 war die Sparquote mit 11,1 Prozent aber noch höher. Langfristig betrachtet entspreche die aktuelle Sparquote dennoch in etwa dem durchschnittlichen Niveau der Jahre seit 2000, ordneten die Wiesbadener Statistiker ein. In Umfragen sagen immer wieder viele Befragte, dass sie aktuell gar nicht oder weniger sparen, weil die Kosten für tägliche Ausgaben wie Lebensmittel gestiegen sind.

Rekord-Sparquote in Corona-Zeiten 

In der Langfristbetrachtung klammern die Statistiker die Jahre 2020 und 2021 aus: Während der Corona-Pandemie hatten viele Menschen mehr Geld übrig als in normalen Zeiten, weil zum Beispiel Urlaubsreisen ausfielen und Freizeiteinrichtungen zeitweise geschlossen waren. Das trieb die Sparquote auf Rekordwerte: 2020 waren es nach jüngster Berechnung 16,0 Prozent, ein Jahr später 14,2 Prozent. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2024 betrug die Sparquote in Deutschland 11,2 Prozent.

Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild)
Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild)
Nur in wenigen Ländern ist die Sparquote höher als in Deutschland. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Nur in wenigen Ländern sind Sparer noch eifriger

Im internationalen Vergleich liegen die für ihren Spareifer berühmten Deutschen der Statistik zufolge weit vorn. Gemessen an der sogenannten Bruttosparquote - das ist die Sparquote vor Abzug von Abschreibungen beispielsweise auf Wohneigentum privater Haushalte - kamen die privaten Haushalte in Deutschland für das Jahr 2024 auf einen Wert von 20 Prozent. 

Damit liegt Deutschland deutlich über dem EU-Schnitt von 14,6 Prozent. Nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat sparten die privaten Haushalte in Frankreich 2024 brutto 17,9 Prozent ihres verfügbaren Einkommens, in Österreich waren es 17,3 Prozent, in den Niederlanden 16,8 Prozent und in Italien 11,9 Prozent.

Nur in wenigen Ländern waren die Sparer den Zahlen zufolge im vergangenen Jahr noch eifriger als hierzulande. So kam die Schweiz auf eine Bruttosparquote von 26,1 Prozent. In den USA lag die Sparquote bei 10,8 Prozent.

In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild)
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild)
In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, machen die Menschen mehr aus ihren Ersparnissen, weil sie mehr auf Aktien setzen. (Symbolbild) Bild: Arne Dedert/dpa

In anderen Ländern machen Anleger mehr aus ihrem Geld

Allerdings parken die Menschen in Deutschland traditionell viel Geld auf oft vergleichsweise gering verzinsten Tagesgeldkonten. Je nachdem, wie hoch die Inflation ist, verliert das Geld dort sogar an Kaufkraft. Dagegen machen viele Anleger zum Beispiel in den USA mehr aus ihren Ersparnissen, wie Analysen zeigen: Dort wird mehr auf die Aktienmärkte gesetzt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
25.10.2025
3 min.
Hohe Preise bremsen Sparer: "Notgroschen" oft zu klein
Deutschland ist traditionell ein Land der Sparer. Doch bei vielen reichen die Rücklagen nur für kurze Zeit. (Symbolbild)
Viele Menschen in Deutschland sparen regelmäßig. Bei finanziellen Engpässen reicht das Geld trotzdem häufig nicht. Dass das so ist, hat vor allem einen Grund.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
02.10.2025
5 min.
Jeder Fünfte im Ruhestand muss mit 1.400 Euro auskommen
Manche Rentner kommen kaum über die Runden, andere haben hohe Einkommen. (Symbolbild)
Unter den Rentnern in Deutschland gibt es eine große Kluft zwischen Arm und Reich. Zudem brauchen mehr Ältere Grundsicherung. Während die einen Rentenreformen fordern, warnen andere vor Altersarmut.
Alexander Sturm, dpa
Mehr Artikel