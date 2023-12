DGB-Chefin in Sorge um Industrie

Ein krisenhaftes Jahr geht zu Ende - können Beschäftigte und Unternehmen entspannt in Richtung 2024 blicken? Deutschlands oberste Gewerkschafterin ist skeptisch.

Berlin.

Industrie und Arbeitnehmern in Deutschland droht nach Einschätzung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) zum Jahreswechsel erneut ein krisenhaftes Jahr. "Die Lage ist alles andere als entspannt", sagte DGB-Chefin Yasmin Fahimi der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir sind immer noch in einer Krise."