Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schnieder und Alexander unterzeichnen Absichtserklärung zur Schaffung einer direkten Schienenverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien.
Schnieder und Alexander unterzeichnen Absichtserklärung zur Schaffung einer direkten Schienenverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien. Bild: Marcus Brandt/dpa
Schnieder und Alexander unterzeichnen Absichtserklärung zur Schaffung einer direkten Schienenverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien.
Schnieder und Alexander unterzeichnen Absichtserklärung zur Schaffung einer direkten Schienenverbindung zwischen Deutschland und Großbritannien. Bild: Marcus Brandt/dpa
Wirtschaft
Direkte Zugverbindung nach London soll bald Realität werden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In London ist man von Deutschland aus schnell mit dem Flieger. Geht es nach dem Willen der Regierungen in London und Berlin, soll das auch per Zug gehen - dazu wurde nun der nächste Schritt gemacht.

Hamburg.

Deutschland und Großbritannien bringen das Projekt einer direkten Bahnverbindung voran. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und seine britische Amtskollegin Heidi Alexander unterzeichneten in Hamburg eine Erklärung, nach der eine Taskforce offene Fragen klären soll. "Wir setzen uns dafür ein, dass in den kommenden Jahren die ersten Züge unter dem Ärmelkanal direkt von Deutschland nach Großbritannien rollen können", sagte Schnieder. 

Zunächst müssten aber gemeinsam mit Infrastrukturbetreibern und Bahnunternehmen Fragen rund um Grenz- und Sicherheitskontrollen geklärt werden. "Eine durchgehende Verbindung würde das Reisen enorm vereinfachen und die Attraktivität der Zugreise deutlich erhöhen", sagte Schnieder. Alexander sprach von einer wegweisenden Erklärung, die das Potenzial habe, eine bequeme Alternative zum Fliegen zu schaffen. 

Alexander sieht enormes wirtschaftliches Potenzial 

Die Taskforce solle beide Länder näher zusammenbringen "und dem Tourismus, der Wirtschaft und dem kulturellen Austausch neue Möglichkeiten eröffnen", sagte die Ministerin. "Eine direkte Bahnverbindung würde zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen und die wichtigen Handelsverbindungen stärken, die Grundlage unserer wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland sind." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
5 min.
Neuaufstellung bei der Bahn hat begonnen
Verkehrsminister Schnieder hat den personellen Umbruch bei der Bahn eingeleitet.
Noch bevor der Verkehrsminister das Aus von Bahnchef Lutz offiziell verkündet, beginnen die Spekulationen um die Nachfolge. So geht es bei der Bahn nun weiter.
Fabian Nitschmann, Andreas Hoenig und Matthias Arnold, dpa
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
16.08.2025
2 min.
Fahrgastverband schlägt Nachfolgerin für Bahnchef vor
Die Bahn steckt in der Krise - nun soll es einen Wechsel an der Konzernspitze geben. (Archivbild)
Der Weggang von Bahnchef Lutz ist aus Sicht des Fahrgastverbands Pro Bahn ein notwendiges Signal. Für die Nachfolge hat der Verband einen konkreten Personalvorschlag.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel