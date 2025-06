DZ Bank: Geldvermögen der Deutschen steigt 2025 auf Rekord

Die privaten Haushalte in Deutschland sind reich wie nie. Dieses und nächstes Jahr dürften die Geldvermögen neue Höchststände erreichen, schätzt die DZ Bank. Mehrere Faktoren dämpfen aber den Anstieg.

Frankfurt/Main.

Die Bundesbürger sind in Summe reich wie nie - und ihr Geldvermögen dürfte weiter steigen: Nach einem Rekord 2024 erwartet die DZ Bank neue Höchststände. So dürften die privaten Geldvermögen dieses Jahr um knapp fünf Prozent auf 9,9 Billionen Euro wachen und 2026 um gut vier Prozent auf 10,3 Billionen Euro, heißt es in einer neuen Studie.