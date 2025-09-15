Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Elon Musk lässt den Tesla-Kurs vor einer wichtigen Aktionärsabstimmung mit einem Aktienkauf steigen. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Elon Musk lässt den Tesla-Kurs vor einer wichtigen Aktionärsabstimmung mit einem Aktienkauf steigen. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Elon Musk lässt den Tesla-Kurs vor einer wichtigen Aktionärsabstimmung mit einem Aktienkauf steigen. (Archivbild)
Elon Musk lässt den Tesla-Kurs vor einer wichtigen Aktionärsabstimmung mit einem Aktienkauf steigen. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Wirtschaft
Elon Musk kauft Tesla-Aktien für eine Milliarde Dollar
Für Elon Musk steht im November ein Aktionärsvotum an, das ihm ein großes neues Aktienpaket bescheren soll. Vorher stimmt der Tesla-Chef schon mal die Börse mit einem Zukauf freundlicher.

Austin.

Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des Elektroauto-Herstellers im Wert von rund einer Milliarde Dollar gekauft - und damit den Kurs kräftig steigen lassen. An der Börse wurde der Zukauf als Demonstration von Zuversicht für die Zukunft von Tesla gesehen. Die Aktie legte zeitweise um rund sechs Prozent zu.

Musk kaufte am Freitag mehr als 2,5 Millionen Aktien, wie am Montag bekannt wurde. Ihm gehört rund ein Fünftel des Autobauers - und diese Beteiligung ist rund 250 Milliarden Dollar (etwa 213 Mrd. Euro) wert. Es ist Musks erster Aktien-Zukauf seit 2020. Zwischenzeitlich hatte er sich von Anteilen getrennt, um den Kauf der später in X umbenannten Online-Plattform Twitter (heute X) zu finanzieren.

Für Musk geht es um viel Geld - und Einfluss

Die Tesla-Aktionäre sollen im November über ein neues Vergütungspaket für Musk entscheiden. Es könnte ihm zusätzliche Aktien im Wert von einer Billion Dollar einbringen - wenn der Börsenwert von Tesla binnen zehn Jahren auf 8,5 Billionen Dollar steigen sollte. Aktuell ist Tesla rund 1,3 Billionen Dollar wert. Musk strebt schon seit Jahren eine Beteiligung von 25 Prozent an, um seine Position im Unternehmen zu zementieren.

Fokus auf Robotaxis und Roboter 

Nach Rückgängen der Auslieferungen, die unter anderem von Musks politischer Aktivität im Umfeld von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurden, rutschte der Kurs der Tesla-Aktie in diesem Jahr zeitweise deutlich ab. 

Musk beharrt darauf, dass Robotaxis und humanoide Roboter für Tesla mit der Zeit eine viel größere Rolle spielen werden als der Verkauf von Autos. Beide Bereiche stehen erst am Anfang der Entwicklung, Tesla würde aber auf bereits am Markt aktive Vorreiter treffen. Verwaltungsratschefin Robin Denholm betonte vergangene Woche in Interviews, dass Tesla die Herausforderungen nur mit Musk in der Chefetage meistern könne. (dpa)

