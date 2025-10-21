Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Rheinhessen sind nach Schätzung des Deutschen Weininstituts 23 Prozent weniger Hektorliter Weinmost als im Durchschnitt geerntet worden. (Archivbild)
In Rheinhessen sind nach Schätzung des Deutschen Weininstituts 23 Prozent weniger Hektorliter Weinmost als im Durchschnitt geerntet worden. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild)
Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa
Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild)
Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa
In Rheinhessen sind nach Schätzung des Deutschen Weininstituts 23 Prozent weniger Hektorliter Weinmost als im Durchschnitt geerntet worden. (Archivbild)
In Rheinhessen sind nach Schätzung des Deutschen Weininstituts 23 Prozent weniger Hektorliter Weinmost als im Durchschnitt geerntet worden. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild)
Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa
Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild)
Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa
Wirtschaft
Endgültige Schätzung: Kleinste Weinernte seit 15 Jahren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Lese ist weiter von einem "ausgesprochen guten" Jahrgang die Rede. Die Schätzung der Menge ist aber ernüchternd: Weniger wurde zuletzt 2010 in Deutschland geerntet.

Bodenheim.

In Deutschland ist so wenig Wein geerntet worden wie seit 15 Jahren nicht mehr. Der Ertrag der Lese 2025 wird nach der abschließenden Schätzung des Deutschen Weininstituts (DWI) voraussichtlich bei 7,3 Millionen Hektolitern Weinmost liegen - noch einmal weniger, als vor rund einer Woche angenommen. 

Zuletzt brachten die Winzer in den 13 deutschen Anbaugebieten 2010 mit 7,1 Millionen Hektolitern eine noch geringe Menge ein, wie DWI-Sprecher Ernst Büscher im rheinhessischen Bodenheim mitteilte.

Damit läge der Ertrag dieses Jahr um 7 Prozent unter dem des Vorjahres und um 16 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (8,7 Millionen Hektorliter). Das Statistische Bundesamt war kürzlich auf der Basis von Schätzungen für dieses Jahr von rund 8,2 Millionen Hektorliter Weinmost ausgegangen. 

Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild)
Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa
Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild)
Eine Schätzung am Ende der Lese geht von deutlichen Einbrüchen bei der Menge aus. (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa

Deutliche Einbußen in den vier großen Weinbaugebieten

Der starke Rückgang ist insbesondere auf deutlich geringere Mengen in den vier größten deutschen Weinbaugebieten Rheinhessen, Pfalz, Baden und Württemberg zurückzuführen, wie Büscher sagte. "Kleinere Traubenbeeren, unterdurchschnittliche Mostausbeuten und vor allem intensive Traubenselektionen nach den starken Niederschlägen Mitte September haben allein in Rheinhessen zu einem geschätzten Ernteminus von 23 Prozent oder fast 600.000 Hektolitern gegenüber dem zehnjährigen Mittel geführt."

Für die Pfalz werden 400.000 Hektoliter Weinmost (minus 18 Prozent) weniger als im zehnjährigen Durchschnitt prognostiziert, für Baden minus 180.000 Hektoliter (minus 15 Prozent) und in Württemberg rechnen die Winzer mit 200.000 Hektolitern oder 22 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. 

Zweistellige prozentuale Erntemengenrückgänge werden auch an der Nahe sowie in den beiden hessischen Weinbaugebieten Rheingau und Hessische Bergstraße erwartet. 

Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild)
Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa
Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild)
Die Qualität des 25er-Jahrgangs gilt als "ausgesprochen gut". (Archivbild) Bild: Lando Hass/dpa

Sehr konzentrierte und fruchtige Weine erwartet

Über gute Erträge könnten sich in diesem Jahr dagegen Weinbaugebiete freuen, die 2024 stark unter extremen Spätfrostschäden gelitten hatten, wie Büscher sagte. Dazu gehören vor allem die beiden östlichen Gebiete Sachsen und Saale-Unstrut sowie die Ahr, die im Vergleich zum Vorjahr dreistellige prozentuale Mengenzuwächse verzeichnen. Aber auch an der Mosel und in Franken liegen die geschätzten Erntemengen dieses Jahr leicht über dem Durchschnitt.

Einig seien sich alle 13 Anbaugebiete in der Beurteilung der Weinqualitäten. Diese würden aufgrund der außergewöhnlich hohen Traubenreife als "ausgesprochen gut" eingeschätzt. "Die Traubenbeeren blieben in diesem Jahr zwar oftmals kleiner, dafür waren sie aber umso aromatischer, was sehr konzentrierte und fruchtige Weine erwarten lässt", sagte Büscher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
2 min.
Weinernte fällt geringer aus als angenommen
Die Weinernte fällt geringer aus als zu Beginn erwartet. (Archivbild)
Die Ernte der deutschen Weinbaubetriebe fällt geringer aus als zunächst angenommen. Ein Grund ist der kräftige September-Regen.
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
28.09.2025
2 min.
Top-Weinjahrgang nach Turbolese erwartet
Von Baden bis zum Rheingau ist die Weinlese schon beendet.
Bei der Weinlese muss es in diesem Jahr bei vielen Winzern ganz schnell gehen. Erwartet wird ein qualitativ guter, aber nicht so ergiebiger Jahrgang.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
Mehr Artikel