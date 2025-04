Es gibt weniger Stinker auf den deutschen Straßen

Mehr als die Hälfte Pkw hat inzwischen den Abgasstandard Euro 6 oder stößt gar keine Abgase aus. Auf dem Rückzug sind aber auch Fahrzeugklassen, die als umweltfreundlich gelten.

Flensburg.

Die Autos auf deutschen Straßen werden sauberer. Inzwischen haben knapp 53 Prozent der gut 49 Millionen zugelassenen Pkw entweder den Abgasstandard Euro 6 oder sie stoßen als reine E-Autos keine Abgase aus, wie aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes mit Stichtag 1. Januar hervorgeht. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 49 Prozent. Zugleich schrumpft aber der Anteil von Klein- und Kompaktwagen sowie Minis am Bestand.

Wichtigster Treiber für den höheren Euro-6-Anteil war, dass die Zahl der älteren Autos mit schlechteren Abgasstandards im Fahrzeugbestand um rund 1,7 Millionen sank. Was genau mit ihnen passierte, ob sie also beispielsweise verschrottet oder ins Ausland verkauft wurden, geht aus den KBA-Daten nicht hervor. Zudem stieg die Zahl der in Deutschland zugelassenen Elektroautos, die ja keine lokalen Abgase haben, um 243.000 auf 1,65 Millionen.

Die Euro-Normen für Abgas sind die in Deutschland mit Abstand am weitesten verbreiteten. Je höher die Zahl, desto später die Einführung und desto strenger die Grenzwerte für verschiedene Schadstoffe wie Stickoxide oder Feinstaub. Die aktuellste ist Euro 6 - konkret in der Version Euro 6e. In den kommenden Jahren soll Euro 7 folgen.

Weniger kleine Autos

Zum CO2-Ausstoß treffen die Abgasnormen keine Regelungen. Hier spielen neben der Antriebsart und der Effizienz des Motors auch das Gewicht und die Größe der Fahrzeuge eine Rolle. Und hier gibt es eine ungünstige Entwicklung im Fahrzeugbestand, denn die kleinen Autos werden immer seltener.

Zwar ist die Kompaktklasse mit insgesamt 11,2 Millionen Fahrzeugen noch immer die Nummer eins, doch sie ist um 132.000 Autos geschrumpft. Die Zahl der Kleinwagen sank um 101.000 auf 8,6 Millionen und die der noch kleineren Minis um 62.000 auf 3,3 Millionen.

Auch Mittelklassewagen und Vans befinden sich auf dem Rückzug. Die SUVs auf deutschen Straßen vermehrten sich dagegen um 588.000 auf 6,6 Millionen, Geländewagen um 112.000 auf 3,3 Millionen. Und Wohnmobile streben mit einem Zuwachs um 73.000 auf 981.000 in Richtung der Millionengrenze.

Der starke Zuwachs bei den SUVs liegt an der weiter hohen Beliebtheit der Fahrzeugklasse. 2024 machten sie fast ein Drittel der Neuzulassungen aus. Immerhin waren darunter auch viele Elektroautos. SUVs eignen sich gut für diesen Fahrzeugtyp, da ihre Bauart Platz für die Batterien lässt. Das zeigt sich auch im Bestand: Dort dominieren die SUVs mit 626.000 Fahrzeugen den Bereich der reinen Stromer. Keine andere Fahrzeugklasse kommt auch nur auf die Hälfte dieses Wertes. (dpa)