Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sprit ist die dritte Woche in Folge billiger geworden. (Archivbild)
Sprit ist die dritte Woche in Folge billiger geworden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sprit ist die dritte Woche in Folge billiger geworden. (Archivbild)
Sprit ist die dritte Woche in Folge billiger geworden. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Wirtschaft
Es tankt sich wieder billiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Preise für Benzin und Diesel haben die dritte Woche in Folge nachgegeben. Ein Detail des Preisverlaufs passt dabei nicht zur Jahreszeit.

München.

Tanken ist billiger geworden. Binnen einer Woche gab der Preis für Diesel um 1,9 Cent pro Liter nach und Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich um 1,5 Cent, wie der ADAC mitteilt. Im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags kostete ein Liter Diesel demnach 1,565 Euro, ein Liter E10 schlug mit 1,656 Euro zu Buche. 

Es ist bereits der dritte Rückgang auf Wochensicht: Noch Ende September war Diesel um 5,2 Cent teurer, E10 um 2,2 Cent. Als entscheidenden Treiber sieht der ADAC dabei den gefallenen Rohölpreis. Und der Verkehrsclub sieht sogar Luft für weitere Preissenkungen. 

Abstand zwischen Diesel und Benzin steigt überraschend

In den vergangenen Wochen ist außerdem der Preisabstand zwischen Benzin und Diesel wieder gestiegen. Er liegt zwar noch immer unter dem langjährigen Mittel - dass er im Herbst steigt, ist allerdings eher ungewöhnlich. Normalerweise schrumpft der Preisabstand nämlich um den Zeitraum der Heizperiode und steigt im Frühjahr wieder an. Hintergrund ist, dass Diesel und Heizöl sehr ähnlich sind. Die zusätzliche Nachfrage in der Heizperiode ist daher oft ein Treiber für den Dieselpreis.

Die Preise können je nach Region, Tageszeit und Tankstelle deutlich vom Bundesdurchschnitt abweichen. Alleine im Verlauf eines Tages können an ein und derselben Tankstelle mehr als 10 Cent zwischen Hoch und Tief liegen. In der Regel ist der Preis am Morgen am höchsten, am Abend am niedrigsten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
ADAC: Spritpreisregel könnte Tanken teurer machen
In Österreich tankt es sich in der Regel günstiger - das liegt aber nicht daran, dass die Preise nur einmal pro Tag angehoben werden dürfen. (Symbolbild)
Das Land Baden-Württemberg will, dass die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nur noch einmal am Tag steigen dürfen. Für die Autofahrer birgt das Risiken.
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
17.10.2025
4 min.
Vorbild Österreich? Worum es beim Spritpreis-Vorschlag geht
Die Spritpreise an deutschen Tankstellen folgen einem steten Auf und Ab. Baden Württemberg will das regulieren. (Archivbild)
Die Preise an deutschen Tankstellen steigen und fallen jeden Tag vielfach. Baden-Württemberg will das ändern. Wie sind die Erfahrungen aus Österreich und warum lehnt der ADAC den Vorstoß ab?
Julian Weber und Christof Rührmair, dpa
20:46 Uhr
3 min.
Dauerpfiffe für VfB-Profis: Stuttgart verliert in Istanbul
Tiago Tomas (links) und der VfB taten sich in Istanbul lange schwer
Der VfB Stuttgart bekommt bei Fenerbahce Istanbul das erwartete Pfeifkonzert. In einem hitzigen Spiel setzen sich die Gastgeber von Trainer Domenico Tedesco knapp durch.
Nils Bastek, dpa
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
Mehr Artikel