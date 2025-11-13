Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hat Red Bull gegen EU-Kartellrecht verstoßen? Die Europäische Kommission leitet eine Untersuchung ein. (Archivbild)
Hat Red Bull gegen EU-Kartellrecht verstoßen? Die Europäische Kommission leitet eine Untersuchung ein. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Hat Red Bull gegen EU-Kartellrecht verstoßen? Die Europäische Kommission leitet eine Untersuchung ein. (Archivbild)
Hat Red Bull gegen EU-Kartellrecht verstoßen? Die Europäische Kommission leitet eine Untersuchung ein. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Wirtschaft
EU-Kommission leitet Kartelluntersuchung gegen Red Bull ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Droht Verbrauchern weniger Auswahl im Regal, weil Red Bull angeblich Konkurrenzprodukte gezielt ausbremst? Die EU-Kommission schaut jetzt ganz genau hin.

Brüssel.

Die EU-Kommission verdächtigt den Energy-Drink-Hersteller Red Bull, den Wettbewerb rechtswidrig einzuschränken. In einem nun eingeleiteten Verfahren will die Brüsseler Behörde prüfen, ob das österreichische Unternehmen eine Taktik entwickelt haben könnte, um Konkurrenzprodukte in der EU strategisch zu benachteiligen. Es geht um den Verkauf von Energy-Drinks in Supermärkten oder Tankstellenshops.

Zum einen soll Red Bull der Mitteilung der EU-Kommission zufolge Händlern finanzielle und nicht-finanzielle Anreize geboten haben, um Konkurrenzprodukte mit einem Volumen über 250 Millilitern aus dem Sortiment zu nehmen oder weniger sichtbar zu platzieren. Zum anderen soll das Unternehmen seine Rolle als sogenannter "Category Manager" in Geschäften genutzt haben, um die Präsenz konkurrierender Marken zu beeinträchtigen.

Bei sogenannten Category-Management-Vereinbarungen betrauen Geschäfte einen Lieferanten mit der Verwaltung einer bestimmten Produktkategorie - etwa Energy-Drinks. Der Lieferant kann dabei auch Einfluss auf die Präsentation von Konkurrenzprodukten nehmen.

Red Bull äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Das Unternehmen nehme zu laufenden Verfahren keine Stellung, hieß es aus der Konzernzentrale in Fuschl bei Salzburg.

Taktik in Niederlanden umgesetzt?

Die Kommission befürchtet, dass Red Bull die Benachteiligungs-Strategie mindestens in den Niederlanden umgesetzt haben könnte, wo das Unternehmen der Mitteilung zufolge offenbar eine marktbeherrschende Stellung auf dem nationalen Markt für den Großhandel mit Marken-Energy-Drinks innehat.

"Wir wollen prüfen, ob diese Praktiken dazu beitragen, die Preise hochzuhalten und die Auswahl an Energy-Drinks für Verbraucher einzuschränken", sagte Kommissionsvizepräsidentin Teresa Ribera.

Es ist laut EU-Kommission das erste Mal, dass sie einen möglichen Missbrauch einer Category-Management-Position untersucht. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte Red Bull gegen das EU-Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung verstoßen haben. Die Kommission betonte, die Einleitung des Verfahrens bedeute keine Vorentscheidung über den Ausgang der Untersuchung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:51 Uhr
3 min.
Koalition plant Milliarden-Darlehen für Pflegeversicherung
In letzter Minute wollen Union und SPD Beitragserhöhungen in der Pflege verhindern.
Die Finanznöte in der Pflege sind chronisch geworden. Müssen die Beiträge wieder erhöht werden? Die Koalition will nochmal Geld nachschießen.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
06.11.2025
4 min.
Brüssel leitet Kartellverfahren gegen Deutsche Börse ein
Die Deutsche Börse ist ins Visier der EU-Kommission geraten. (Archivbild)
Haben sich Deutsche Börse und der US-Konkurrent Nasdaq im Geschäft mit Finanzinstrumenten über Marktaufteilung und Preise abgesprochen? Das prüft die EU-Kommission. Die Vorwürfe reichen weit zurück.
Katharina Redanz und Alexander Sturm, dpa
15:55 Uhr
2 min.
Kriegsdienstverweigerung: So gelingt der erfolgreiche Antrag
Ab 2026 sollen alle jungen Männer ab Jahrgang 2008 zu einer Musterung eingeladen werden: Die gesundheitliche Eignung wird dabei geprüft.
Aus Gewissensgründen nicht zur Bundeswehr? Dann kann ein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung helfen. Wo dieser zu stellen ist - und wie er Chancen auf Erfolg hat.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
06.11.2025
3 min.
EU-Kommission leitet Verfahren gegen Deutsche Börse ein
Die Deutsche Börse ist ins Visier der EU-Kommission geraten. (Archivbild)
Haben sich die Deutsche Börse und die US-Technologiebörse Nasdaq im Geschäft mit Finanzinstrumenten enger abgestimmt als in der EU erlaubt? Das wird nun genau untersucht.
Mehr Artikel